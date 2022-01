Sprängning i Göteborg märktes i Västerbotten

Maxvibrationen för sprängningar får uppnå sex millimeter per sekund enligt tillståndet, men vanligtvis ska de ligga på omkring fyra millimeter per sekund. Sprängningen som upplevdes som ett jordskalv uppmättes till 10,4 millimeter per sekund, rapporterar SVT Väst.

Uppmättes i stora delar av landet

— Jag har jobbat på miljöförvaltningen med de här frågorna i tio år och jag har aldrig upplevt att man haft de här värdena utanför en bergtäkt tidigare, säger Carl Forsström, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborg, till SVT.

Björn Lund, chef på Svenska nationella seismiska nätet, berättar för Göteborgs-Posten att smällen var 30 gånger starkare än de som tidigare uppmätts från Angeredskrossen. Magnituden uppmättes till 2,5 på Richterskalan.

— Den här sprängningen har vi sett från våra mätstationer från Bjuv i Skåne nästan hela vägen upp till Umeå, säger Björn Lund till tidningen.

Skanska gör internutredning

Ägaren Skanska har nu stoppat alla sprängningar på området medan de gör en internutredning.

— Vi behöver vända på en del stenar för att få veta vad det är. Det lutar åt att det är en teknisk felkalkylering, säger presstalespersonen Jacob Birkeland till SVT.