Tåg ställs in när ovädret Nora drar in

Under sena eftermiddagen rör sig ett omfattande snöfallsområde in över Skåne och västkusten. I Skåne ställs tågen in på flera sträckor.

I södra Skåne varnar SMHI för att det blir blåsigt med stormbyar och risk för nedfallna träd på vägarna och förseningar inom kollektivtrafiken. Den kraftiga blåsten väntas hålla i sig in på lördagsförmiddagen. SMHI har också utfärdat gul varning för snöfall med risk för halka, snömodd och dålig sikt för större delarna av Götaland och även i södra Svealand med start sent under eftermiddagen. Snöfallet håller i sig framåt lördagen. I Skåne stängs tågtrafik in på en rad sträckor, bland annat på Öresundsbron från klockan 21 fram till lördag lunch. Enligt Skånetrafiken sätts inga ersättningsbussar in på bron, eftersom bron kan komma att stängas även för motorfordon. Men i vilken utsträckning bron hålls öppen för trafik går inte att säga i förväg. — Vi kan inte säga om och exakt när vi kommer att stänga, säger Therese Nordström vid Öresundsbrons trafikcenter. På andra sträckor i Skåne där tågtrafiken stoppas från eftermiddagen eller kvällen sätts ersättningsbussar in. Det gäller på sträckorna Ystad–Simrishamn, Malmö Hyllie–Simrishamn, Malmö Svågertorp–Trelleborg, Malmö C–Kävlinge samt Eslöv–Helsingborg.