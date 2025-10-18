Gör inte fel vid pantmaskinen – det gäller för PET-flaskor

Sedan 2024 sitter korkarna på PET-flaskor fast på flaskan. Vad innebär det när det är dags att panta – ska korken tas av eller inte? Nyheter24 reder ut vad som gäller.

När Returpack meddelade att panten skulle höjas från och med 1 september 2025 fick det stor uppmärksamhet.

Ja, för högre pant på PET-flaskor och burkar, det påverkar ju både priserna i butik och beloppet man får i fickan vid pantning.

Här är de nya priserna på panten 2025:

Små PET-flaskor (mindre än en liter): Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Burkar: Höjs från 1 kronor till 2 kronor

Stora PET-flaskor (större än en liter): Höjs från 2 kronor till 3 kronor

Inför att brytdatumet närmade sig hade många funderingar kring vad som skulle hända med de gamla tomburkarna när panten höjdes. Svaret på den frågan var, och är: Ingenting. Den summa som står på förpackningen är den som kommer betalas tillbaka när du pantar burken eller flaskan.

Vad som däremot är viktigt att känna till är att PET-flaskor och tomburkar med den lägre pantsumman måste pantas inom två år från sista försäljningsdatum. I en kommentar till Nyheter24 har Returpack bekräftat att produkter med den gamla panten kommer säljas till och med den 31 december 2026. Dessa kan alltså pantas fram till senast 31 december 2028.

Foto: Jessica Gow/TT

Korkarna sitter fast sedan 2024 – hur pantar man dem?

Men det är inte bara priset på panten som ändrats under den senaste tiden. Sedan 3 juli 2024 är det krav på att dryckesförpackningar upp till tre liter ska ha fastsittande korkar, som en del av EU:s engångsplastdirektiv. Lösa plastkorkar är bland de vanligaste skräpfynden på europeiska stränder – detta minskar markant om korken följer med flaskan hela vägen till insamlingen, går att läsa i EU-parlamentets direktiv.

Så, vad händer med korken på en PET-flaska som du tänkt panta? Är tanken verkligen att man ska surra loss det fastsurrade korken varje gång? Svaret på den frågan är nej – även det materialet kan återvinnas i Returpacks maskiner:

"Nej, det ska du inte! Även korkmaterialet återvinns i vår fabrik", skriver Returpack.