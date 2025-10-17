Man fick sms från "Ica" – lurades på 23 000 kronor

En 65-årig man blev i förra veckan av med 23 000 kronor efter att ha utsatts för ett befogenhetsbedrägeri.

Mannen, som är bosatt i Lessebo kommun, hade fått ett sms som påstods komma från Ica.

Lurades på 23 000 kronor

I sms:et ska det ha stått att mannen beviljats ett kreditkort, men eftersom han inte beställt ett sådant ringde han därför upp telefonnumret som var angivet i sms:et. Då kom han fram till en bedragare som lyckades komma åt mannens pengar.

– Det här telefonsamtalet med bedragaren varade i över en timme och målsägaren blev vilseledd att både genomföra överföringar via Swish och det genomförde även köp på hans kontokort, säger polisens presstalesperson Mats Ljungqvist till Smålandsposten.

Totalt rör det sig om ett tiotal överföringar, och mannen blev av med 23 000 kronor. Polisen har i nuläget inte någon misstänkt i ärendet.

Mannen ska bland annat ha blivit vilseledd att genomföra överföringar via Swish. Genrebild. Oscar Olsson/TT

Befogenhetsbedrägerier har ökat

Enligt Stöldskyddsföreningen (SSF) har befogenhetsbedrägerier ökat kraftigt sedan 2020. Den typen av bedrägerier genomförs genom att bedragaren utger sig att komma från exempelvis ett företag.

– De som ringer upp är oftast väldigt förslagna och duktiga på att dupera människor, men en varningssignal är exempelvis när de frågar efter personliga uppgifter eller bankkoder, säger Paul Printér, rådgivare mot digitala brott på SSF.