Nyheter24
Annons
Nyheter /Konsument /Ica

Man fick sms från "Ica" – lurades på 23 000 kronor

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 10:59
Uppdaterad: 17 okt. 2025, kl. 11:12
Genrebilder. Foto: Gorm Kallestad/TT & Henrik Montgomery/TT

En 65-årig man blev i förra veckan av med 23 000 kronor efter att ha utsatts för ett befogenhetsbedrägeri.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Ica

Mannen, som är bosatt i Lessebo kommun, hade fått ett sms som påstods komma från Ica. 

Lurades på 23 000 kronor

I sms:et ska det ha stått att mannen beviljats ett kreditkort, men eftersom han inte beställt ett sådant ringde han därför upp telefonnumret som var angivet i sms:et. Då kom han fram till en bedragare som lyckades komma åt mannens pengar.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

– Det här telefonsamtalet med bedragaren varade i över en timme och målsägaren blev vilseledd att både genomföra överföringar via Swish och det genomförde även köp på hans kontokort, säger polisens presstalesperson Mats Ljungqvist till Smålandsposten

Totalt rör det sig om ett tiotal överföringar, och mannen blev av med 23 000 kronor. Polisen har i nuläget inte någon misstänkt i ärendet. 

LÄS MER: Kvinna plockade fridlyst blomma – får böta 5 000 kronor

Mannen ska bland annat ha blivit vilseledd att genomföra överföringar via Swish. Genrebild. Oscar Olsson/TT

Befogenhetsbedrägerier har ökat 

Enligt Stöldskyddsföreningen (SSF) har befogenhetsbedrägerier ökat kraftigt sedan 2020. Den typen av bedrägerier genomförs genom att bedragaren utger sig att komma från exempelvis ett företag. 

– De som ringer upp är oftast väldigt förslagna och duktiga på att dupera människor, men en varningssignal är exempelvis när de frågar efter personliga uppgifter eller bankkoder, säger Paul Printér, rådgivare mot digitala brott på SSF. 

Ica uppmanar även sina kunder att vara extra uppmärksamma och inte klicka på länkar eller ringa upp telefonnummer som anges i ett sms, framförallt om man inte har ett pågående ärende hos Ica. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:59
Nyheter
/ Konsument

Man fick sms från "Ica" – lurades på 23 000 kronor

Igår
19:25
Nyheter
/ Konsument

Här rusar kunderna till Power: "Köat i 11 timmar"

Igår
10:26
Nyheter
/ Konsument

Brittisk läkemedelsjätte stäms – för asbest i babypuder

Onsdag
08:58
Nyheter
/ Konsument

Bubs öppnar stor godisbutik i Stockholm City

Måndag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Viktig information från Coop – gå inte på bluffen

Måndag
05:30
Nyheter
/ Konsument

Här kan du köpa en egen ö – för 4,50 kronor kvadraten

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons