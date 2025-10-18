Matjättens skämt till gravid kvinna – inför alla

Ica valde att dra ett litet skämt med en gravid kund.

Att flera gånger i veckan ge sig iväg för att handla på Ica är någonting som hör till många svenskars vardag. I dag finns det livsmedelsbutiker runt varje hörn i de flesta städer och just Ica har omkring 1300 butiker utspridda i landet.

Trots att butiksjobbet på många sätt är väldigt socialt och trevligt så kan det även vara ganska ansträngande för de anställda som knegar på i butiken. Under det senaste åren har det här och var börjat dyka upp skyltar utanför butiker där det står att skolungdomar inte får gå in gruppvis – utan bara en och en.

Många av oss handlar flera gånger i veckan. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT

Och gällande snatteri så får de anställda vara med om ett och annat under sina år i butikerna. För snattarna – de gör mycket annat utöver att stoppa saker i fickorna.

En butikschef på en Ica i Stockholm fick syn på något oerhört märkligt under en dag på jobbet. Det var nämligen en kund som hade en "soft spot" för muffintoppar.

Snattarna ser inga hinder. Bildkälla: Privat

– Det var en kund som ofta kom in och tog/bet av topparna på våra muffins bland kaffebrödet. Alltså bara tagit toppen men lämnat resten? Detta skedde så pass regelbundet att vi slutligen hade en anställd som lyckades få fast personen. Efter det ska jag vara ärlig och säga att det inte är mycket som förvånar en, berättade Ica-chefen.

En annan kund som också gillade fikabröd stack in sitt huvud mellan hyllorna, vilket personalen kunde se på övervakningskamerorna.

– Kunden var i en butik där de tagit fast en kund som käkade varor i butiken. Personen tog med sig en bulle, pressade sedan in hela huvudet i en hylla och tuggade i sig som att ingen skulle misstänka det, berättade butikschefen.

– Då det inte hade gått att bevisa vad han gjorde där i hyllan så hände ingenting med honom. Snattare tas ju utanför butiken och detta syntes inte på kameran. Så ja, den glömmer man inte, avslutade han.

De flesta anställda hos matjättarna vittnar dock om att de flesta kunder är trevliga och att en stor fördel med jobbet är just kundkontakten. Av den anledningen tycker många företag också att det är roligt att interagera med sina kunder på sociala medier.

Och under veckan så dök det upp ett litet skoj bland Ica Sveriges stories.

Icas skämt med gravid kund – inför alla

De ansvariga över Icas sociala medier valde att under veckan fråga om kundernas "gravidcravings" för att sedan kunna dela svar och eventuella recept. Men vissa av svaren som kom in – de var något speciella.



Sociala medier-ansvarige valde då att svara på ett av de mer speciella svaren.

Ica frågade sina kunder om gravidcravings. Bildkälla: icasverige/Instagram

Ett craving som kanske inte alla känner igen. Bildkälla: icasverige/Instagram

De delade sedan med sig av fler speciella svar. Men något recept – det blev det inte.

Ica delade med sig av svaren som kom in. Bildkälla: icasverige/Instagram