Ica tar bort hajpad produkt – lanseringen skapade hysteri

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 14:14
Genrebilder. Foto: Pontus Lundahl/TT & Pexels

Ica Supermarket i Hedemora skulle vara först med lanseringen av en ny sockerfri läskedryck.

Nu har butiken tvingats plocka bort produkten från hyllorna. 

Lanseringen skapade hysteri 

Ica Supermarket i Hedemora har blivit virala på sociala medier, och har omkring 2,5 miljoner visningar på innehållet som publiceras varje månad. Den ökade uppmärksamheten har lett till att butiken fått fler förfrågningar från leverantörer om att vara tidiga med lansering av nya produkter. 

Butiken skulle i helgen bli först med att lansera den hajpade läskedrycken "Brainrot Soda", vilket ledde till att hysteri utbröt bland kunderna. Nu har Ica Supermarket i Hedemora tvingats plocka bort produkten. 

– Vi blev ombedda att plocka tillbaka produkterna. Det kom samtal till mig privat under kvällen, berättar butikschefen Mikael Jansson för Södra Dalarnes Tidning

Butiken raderade även alla inlägg på sociala medier som publicerats om läsken. 

Genrebild. Foto: Gorm Kallestad/TT

Kunder strömmade till butiken

Trots att alla inlägg och videoklipp raderades strömmade folk från hela Dalarna till Ica Supermarket i Hedemora för att inte missa lanseringen av "Brainrot Soda", något personalen inte var beredd på. Drycken är en sockerfri läsk som har sitt ursprung i en trend på sociala medier.

– De ringde till mig från butiken och frågade vad vi skulle göra med alla som åker till butiken för att köpa de här produkterna, säger Jansson, och tillägger:

– Vi gav lite kompensation till de som hade åkt väldigt långt. Någon hade åkt från Sala.

Enligt butikschefen kommer produkten gå att köpa på Ica Supermarket i Hedemora från och med måndag. 

Kommentarer

