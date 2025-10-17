Starka reaktioner på Dave & Jon's nya dadlar: "Jösses"

Varumärket Dave & Jon's har blivit kända framförallt för sina smaksatta dadlar. I slutet av oktober lanserar de två nya smaker, som skapar starka reaktioner bland kunderna.

Det är företaget Famora Foods som står bakom de smaksatta dadlarna från varumärket Dave & Jon's. Dadlarna har smaker som chokladboll, kanelbullem surt godis, lakrits och jordgubbsmilkshake och säljer bra i matvarubutikerna.

Bolaget omsättning har fyrfaldigats på bara tre års tid och de smaksatta dadlarna har blivit en riktigt succé, vilket även SvD Näringsliv skrivit om.

Dave & Jon’s dadlar vann pris

År 2024 vann Dave & Jon’s dadlar från Famora Foods, smaksatta dadlar priset Årets Dagligvara. Priset delas varje år ut till den ett livsmedel som haft en särskilt framgångsrik och innovativ lansering i dagligvaruhandeln.

– Det är en otroligt stor ära att få ta emot priset för årets daglivara. Det gör oss ännu mer motiverade att utveckla nya och innovativa produkter som kan ta marknaden med storm! Tusen tack från hela teamet på Famora Foods, sa David Orang, vd på Famora Foods, i ett pressmeddelande efter vinsten.

Dave & Jon's släpper dadlar med jultema

Dave & Jon's kommer hela tiden med nya smaker på sina dadlar och i slutet av oktober kommer man kunna köpa dadlar med smak av polkagris och pepparkaka i matbutikerna.

När företaget berättade om nyheten på sin Instagram så fick de starka reaktioner från kunder. I skrivande stund har inlägget om dadlar med pepparkakssmak över 8 000 gilla-markeringar och 200 kommentarer.

Genrebild. Foto: Stella Pictures

Starka reaktioner på dadlar med pepparkakssmak

Många var väldigt upprymda över nyheten och kunde inte vänta på att få smaka de nya dadlarna och flera taggade sina vänner för att sprida nyheten.

"Wow måste prova", skrev en i kommentarsfältet och flera höll med.

"Jag gleder mig så mycke å teste deres nye dadler som dere har fått inn kanskje det blir min nye favoritt".

"Omg vi måste testa".

"Men jaaa".

"Vi måste ha en dejt och testa dessa".

"Men jösses, måste ha dessa".

"Men sååå smarrigt".

"Åhhh dehär måste jag testa".

"Kära nån!!"

"Ljuvligt, älskar pepparkaka".