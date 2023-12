Matilda Djerf fick hela världen att bli clean girls – nu mår vi alla skit

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Clean girl-stilen började 2022 som en ganska oskyldig trend på Tiktok. Jag och många andra trodde nog att den skulle dö på ett par veckor men nej, clean girl-trenden hänger i, suck. Som en infektion har trenden spridit sig till alla sociala plattformar och blivit en era som kommer att prägla 2020-talet när vi kollar tillbaka.

Att vara en clean girl innebär att man ska utstråla naturlig skönhet (läs: mängder av smink för att se “naturlig” ut); gå upp tidigt för att vara produktiv (läs: sömnbrist) och en massa drickande av gröna smoothies (läs: bläää).

Matilda Djerf satte clean girls på kartan

Stil-ikonen och influencern Matilda Djerf satte clean girl-trenden på den svenska kartan och nu har vi blivit beroende. Med sin glowiga hy och flowiga lockar i håret är det inte ens förvånande att fans gör "How to look like Matilda Djerf"-videos på Tiktok.

Även andra svenska influencers som Tilda Törnqvist och Amanda Strand har hakat på trenden.

Toxic klimat – man kan aldrig bli snygg nog

Jag tycker att clean girls bidrar till ett toxic klimat där unga tjejer behöver visa upp sitt perfekta jag. Det har blivit som ett kollektivt självskadebeteende att hela hela hela tiden behöva anstränga sig sitt yttersta för att se ut som att man inte försöker alls.

Men något som jag ändå tycker om med trenden är att den förespråkar användandet av mindre smink. Problemet är ju bara att man då inte får ha en enda finne, då är du körd. Hur många lager foundation ska behövas för att det ska se ut som naturlig hy?

Vi borde alla vara som Serena van der Woodsen

Sist men absolut inte minst, så tycker jag att det allra värst med clean girls är att det ska döljas att man anstränger sig. Hur många är det egentligen som har perfekt solkysst hy utan att anstränga sig? Och dricker verkligen alla gröna smoothies till frukost?

Låt oss istället vara lite mer som Serena van der Woodsen. Jag förespråkar att vi precis som Gossip Girl-ikonen, sover länge och går till skola och jobb i smutsigt oborstat hår.