Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det skulle kunna vara tidernas mest romantiska kärleksgåva.

En uttjänt glödlampa från självaste Eiffeltornet i Paris, för drygt 5000 kronor. Komplett med äkthetsintyg.

I ett febrigt tillstånd av alla hjärtansdagsjuka, var det nära att jag tryckte på Enter för att beställa.

Klart ditt hjärta ska ha det bästa, klart vi vrider oss ur led för att komma på något som inte är gjort, självklart vill vi överträffa alla andra kärlekspar.

Snart börjar firandet likna ängsliga föräldrars önskan om att bräcka varandra vid barnkalas. Vem vill köra ballonger och tårta när det finns hoppborg, limousinåkning och rymdresor att erbjuda för ettåringen?

Vansinne.

Genom åren har jag överraskat med enorma låtsasblommor, uppblåsbara hjärtan och bud till jobbet med heliumballonger. Jag har handrullat 100 små kärleksmeddelanden och tillagat gratinerade humrar. More is more, så klart.

Förra gången hyrde jag snögubben Olof från Frost, som läste en egenhändigt skriven dikt för min chockade sambo.

Men nu får det vara nog. Jag orkar inte mer. Ser jag ett enda litet geléhjärta här hemma så kräks jag. I år gäller allitterationen ”våga vägra vara Valentine”.

Jag tror att jag har gått in i alla hjärtans dag-väggen. Det har helt enkelt bara tagit stopp.

Tro inte att jag ens kommer att låta mig lockas av argumentet ”kvalititetstid”. Fenomenet när två vabbslitna och februaribleka föräldrar ska skaffa barnvakt den 14e, bara för att komma ut på restaurang.

Vi kommer nog att vilja prata om allt som inte har med vardagen att göra, men i den chockartade upplevelsen av att få slutföra tal och tanke utan att bli avbruten av ytterligare ett ”MAAAAMMMA!” så gör vi antagligen ändå misstaget att inte prata om annat än – just det – barnen.

Även om jag inte hoppar på vansinneskarusellen just i år, kommer det ändå att säljas drygt 4 miljoner rosor under alla hjärtans dag. Handlarna kommer att jubla högt även utan min hjälp.

Hit med chipsskålen och mysfilten. Låt mig bara vara jag. Mitt hjärta gav jag bevisligen redan bort i present för flera år sen, inklusive en hel hög med disk, tvätt, barn och räkningar.

I år får det bli en enkel alla hjärtans dag med löfte, snott från Bo kaspers orkester. ”Du ska få en puss av mig”.

Det får räcka så.

Susanne Delastacia,

Debattchef Nyheter24