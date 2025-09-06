Nyheter24
Nyheter /Motor /Tesla

Bilen svenska mekaniker aldrig skulle rekommendera en vän

Publicerad: 6 sep. 2025, kl. 06:07
Här är bilarna som mekanikerna avråder ifrån. Foto: Anders Wiklund/TT & Fredrik Sandberg/TT & Tiktok

Grufman Bil är en bilverkstad som specialiserar sig på amerikanska bilar och underhåll av dessa. I en viral Tiktok får deras mekaniker frågan om vilka bilar de aldrig skulle rekommendera en vän att köpa – och flera svarar exakt samma sak.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

"Vilken bil skulle du aldrig rekommendera en bekant att köpa?"

Den frågan blir mekanikerna på Grufman Bil ställda i en video, som sedan publicerades på Tiktok. På en vecka har klippet gått viralt, med 776 000 visningar och över 22 000 gilla-markeringar. 

De sju medarbetarna ger följande svar i klippet:

  • Micke: "Tesla Model S"
  • Kaj: "Saab 99"
  • George: "Jeep Grand Cherokee 3.0 diesel"
  • Jimbo: "En Tesla Model S"
  • Perre: "Jeep Cherokee, framförallt 3.0 diesel. Det är en verkstadsbil"
  • Bill: "En gammal Tesla som har gått långt"
  • Kanyon: "Någon typ av Peugeot, eller fransk bil med diesel. Det är hemskt"

LÄS MER: Mekaniker kallar dem "bilar för livet" – går aldrig sönder

"Så mycket strul och dyra delar"

I kommentarsfältet går åsikterna isär. Vissa håller med personalstyrkan på Grufman Bil – andra gör det inte alls.

"Haha SAAB 99 är på riktigt världens tacksammaste och lättaste bil att meka med ju. Och det är inte så svårt att på tag på reservdelar som folk säger", skriver en Tiktok-användare.

"Att ingen sa Audi. Jag skulle aldrig rekommendera det eller någon elbil... så mycket strul och dyra delar", skriver en annan.

"Varför säger ingen v70n?", frågar en tredje användare – varpå Grufman Bils konto svarar "Inga dåliga bilar". 

Vilken bil skulle DU aldrig rekommendera till en vän? Lämna en kommentar!

Kommentarer

