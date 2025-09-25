Okända F1-jättens gatbil provkörd

I veckans avsnitt gästas Under Huven av William ”Kotten” Koitrand som till vardags gör foto och video för Högsta Växeln.



Tillsammans med Karl Cajmatz och Marcus Berggren blir det allt från supernördiga körintryck till statistik om hur ofta svenskar egentligen väljer cykeln framför bilen.

Dallara Stradale – körglädje utan filter

Veckans avsnitt rattas av bland andra William ”Kotten” Koitrand har kört Dallara Stradale i norra Italien. Dallara är kanske mest känd för racerbilschassin till F2, F3 och IndyCar, men Stradale är deras egen gatversion.

Här är det låg vikt som gäller, inte hästkrafter. Runt 900 kilo, mittmonterad fyrcylindrig motor och helst manuell låda gör den till ett rått men ärligt paket.

På Italiens krokiga landsvägar briljerar chassit, även om automatlådan känns slö. Vill man ha ren och skär körglädje är detta något man bör begrunda.

Nya Nissan Micra provkörd

Marcus Berggren har provkört nya Micra i Rotterdam. Modellen bygger på Renault 5 men framstår som mer vuxen och välutrustad redan från start. Utvändigt särskiljer den sig tydligt, men på insidan är det mesta Renault.

På vägen känns den större än namnet antyder och funkar fint på motorväg, men baksätet är trångt både i höjd och längd. Svenska priser är ännu hemliga, men Micra lär kosta mer än Renault 5 och striden om kunderna avgörs sannolikt av återförsäljarna och kampanjerna.

Svenskarna och cykeln – mest snack

Podden tar också upp en färsk undersökning om resvanor. Många säger att de gärna cyklar sträckor under en mil, men i verkligheten tar man oftare bilen.

Bekvämlighet, väder och packning avgör. Diskussionen landar i att cykelbanor och infrastruktur måste bli mer sammanhängande om fler faktiskt ska välja cykeln framför bilen.