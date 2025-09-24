Populärt bilmärke överger elbil och väljer bensin

Stellantis gör helomvändning och stoppar sin planerade elversion av Ram 1500. I stället består framtiden av bensin och hybrid trots tidigare löften om en eldriven jättepickup.

Det rapporterar Teksiden.

Drömmen som sprack

Ram 1500 skulle bli Stellantis stora eloffensiv. Först lovades en lansering redan 2023 i Australien, men efter flera förseningar kommer den helt elektriska versionen aldrig att se dagens ljus.

Skälet är tydligt och intresset för tunga elpickuper i Nordamerika har dalat rejält.

Hybriden tar över

I stället satsar Stellantis på en ovanlig hybridlösning. Nya Ram 1500 REV kommer att se ut som en elbil på utsidan men under huven gömmer sig en bensinmotor som laddar batteriet under körning.

Annons

Resultatet ska bli en räckvidd på över 1 100 kilometer och ett vridmoment på 730 Nm. Tillverkaren lovar också klassledande dragvikt och lastkapacitet.

Skrotade planer

För bara några år sedan lanserade Stellantis sin strategi Dare Forward 2030 med målet att leda övergången till eldrift.

Men vid en konferens i Paris erkände koncernchefen Antonio Filosa att elbilsfokuset kostat dyrt i form av tappade marknadsandelar.

Att lägga ned storsäljare som Jeep Cherokee och Dodge Charger visade sig slå tillbaka hårt.

En ny strategi

Australiensiska bilköpare får därmed inte den el-Ram de utlovats. I stället blir det hybridversionen som tar plats på marknaden vilket kan blir ett smartare drag för Stellantis.

Medan konkurrenterna bränner pengar på eldrivna pickisar vill koncernen ta täten inom hybrider med extra lång räckvidd.