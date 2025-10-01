Nyheter24
Nyheter /Motor

USA försökte få EU att godkänna olaglig bil – fick nobben

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 22:00
Cybertruck lever inte upp till regelverket i EU. Foto: David Zalubowski/AP/TT & Oscar Olsson/TT

Tesla Cybertruck stoppas vid gränsen. Inte ens när USA:s armé bad om dispens fick den rostfria pickupen grönt ljus. Anledningen? Tyska myndigheter vägrar släppa in den då den inte uppfyller rådande EU-krav.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar amerikanska Carbuzz.

Stenhårt nej från Tyskland

Cybertrucken har redan delat bilvärlden i två läger med sin sannerligen kontroversiella design.

Men i Europa är domen hård och enligt tyska motsvarigheten till Transportstyrelsen får modellen inte köra på landets vägar. Det gäller även för amerikansk militär personal som i vanliga fall kan importera amerikanska bilar utan problem.

Ett pressmeddelande från US Army Customs Agency avslöjar att ansökan om undantag avslogs. Skälet är enkelt och det är att Cybertruck lever inte upp till EU:s säkerhetskrav.

För farlig för fotgängare

Det handlar framför allt om designen. De hårda kantiga panelerna saknar den energiupptagande funktion som EU kräver. Vid en kollision riskerar fotgängare cyklister och motorcyklister att få ta smällen direkt.

Reglerna kräver mjukare och rundare former på stora fordon, något Tesla helt struntat i.

Därför anser tyska myndigheter att bilen inte ens kan kvala in på de undantag som ibland ges till NATO-personal.

Kommentarer

