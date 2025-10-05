Miljöpartiet vill höja bensinpriset – vissa ska kompenseras

Bensin och diesel kan bli över två kronor dyrare per liter om Miljöpartiet får som de vill. Men bara vissa bilägare ska få pengar tillbaka.

Det rapporterar Vi Bilägare.

”Klimatoffensiv” med höjd bensinskatt

Miljöpartiet vill göra bränslet dyrare för att sänka utsläppen. I partiets nya budgetförslag föreslås en höjning av bensin- och dieselskatten med 2,20 kronor per liter.

Syftet är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med över 15 miljoner ton fram till år 2030.

– Det här är en klimatoffensiv som gör verklig skillnad, säger språkröret Amanda Lind till TT.

Kompensation för vissa – men inte alla

Förslaget innehåller en kompensation för dem som bor i glesbygd eller på landsbygden med låg inkomst samt begränsad tillgång till kollektivtrafik. De ska enligt Miljöpartiet få ersättning som ”mer än täcker” de ökade bränslekostnaderna.

– På landsbygden med sämre kollektivtrafik och långa avstånd är bilen nödvändig, erkänner Lind.

Stöd för elbilar på landet

Utöver bränsleskatten vill partiet införa särskilda stöd för elbilar. Bland annat föreslås ett bidrag till landsbygdsbor som vill leasa en elbil, som ett sätt att påskynda omställningen till fossilfri trafik även utanför städerna.