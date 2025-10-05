Miljöpartiet vill höja bensinpriset – vissa ska kompenseras

Det rapporterar Vi Bilägare.
”Klimatoffensiv” med höjd bensinskatt
Miljöpartiet vill göra bränslet dyrare för att sänka utsläppen. I partiets nya budgetförslag föreslås en höjning av bensin- och dieselskatten med 2,20 kronor per liter.
Syftet är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med över 15 miljoner ton fram till år 2030.
– Det här är en klimatoffensiv som gör verklig skillnad, säger språkröret Amanda Lind till TT.
Kompensation för vissa – men inte alla
Förslaget innehåller en kompensation för dem som bor i glesbygd eller på landsbygden med låg inkomst samt begränsad tillgång till kollektivtrafik. De ska enligt Miljöpartiet få ersättning som ”mer än täcker” de ökade bränslekostnaderna.
– På landsbygden med sämre kollektivtrafik och långa avstånd är bilen nödvändig, erkänner Lind.
Stöd för elbilar på landet
Utöver bränsleskatten vill partiet införa särskilda stöd för elbilar. Bland annat föreslås ett bidrag till landsbygdsbor som vill leasa en elbil, som ett sätt att påskynda omställningen till fossilfri trafik även utanför städerna.
Förslaget lär möta motstånd i riksdagen men sätter press på regeringen i klimatfrågan. Frågan är hur många som är redo att betala mer vid pumpen för att rädda klimatet.