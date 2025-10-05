Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Miljöpartiet vill höja bensinpriset – vissa ska kompenseras

Publicerad: 5 okt. 2025, kl. 16:00
Miljöpartiet vill att det ska bli dyrare vid pumpen. Foto: Claudio Bresciani/TT & Caisa Rasmussen/TT

Bensin och diesel kan bli över två kronor dyrare per liter om Miljöpartiet får som de vill. Men bara vissa bilägare ska få pengar tillbaka.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar Vi Bilägare.

”Klimatoffensiv” med höjd bensinskatt

Miljöpartiet vill göra bränslet dyrare för att sänka utsläppen. I partiets nya budgetförslag föreslås en höjning av bensin- och dieselskatten med 2,20 kronor per liter.

Syftet är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med över 15 miljoner ton fram till år 2030.

– Det här är en klimatoffensiv som gör verklig skillnad, säger språkröret Amanda Lind till TT.

Kompensation för vissa – men inte alla

Förslaget innehåller en kompensation för dem som bor i glesbygd eller på landsbygden med låg inkomst samt begränsad tillgång till kollektivtrafik. De ska enligt Miljöpartiet få ersättning som ”mer än täcker” de ökade bränslekostnaderna.

– På landsbygden med sämre kollektivtrafik och långa avstånd är bilen nödvändig, erkänner Lind.

Stöd för elbilar på landet

Utöver bränsleskatten vill partiet införa särskilda stöd för elbilar. Bland annat föreslås ett bidrag till landsbygdsbor som vill leasa en elbil, som ett sätt att påskynda omställningen till fossilfri trafik även utanför städerna.

Förslaget lär möta motstånd i riksdagen men sätter press på regeringen i klimatfrågan. Frågan är hur många som är redo att betala mer vid pumpen för att rädda klimatet.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:30
Nyheter
/ Motor

Nya vinterdäcksregler stoppas – det här gäller i vinter

Idag
16:30
Nyheter
/ Motor

Regeringen vill göra körkort enklare att ta – om du har ADHD

Idag
16:00
Nyheter
/ Motor

Miljöpartiet vill höja bensinpriset – vissa ska kompenseras

Igår
20:00
Nyheter
/ Motor

Köpte en Rolls-Royce åt sin hund – lacken matchar pälsen

Igår
20:00
Nyheter
/ Inrikes

Diesel- och bensinpriserna höjs 2027 – så påverkas du

Igår
12:29
Nyheter
/ Motor

Nu får du köra med vinterdäck – dessa lagar måste du följa

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons