Regeringen vill göra körkort enklare att ta – om du har ADHD

Publicerad: 5 okt. 2025, kl. 16:30
Det ska bli lättare att ta körkort om du har ADHD. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kravet på särskilt läkarintyg för personer med ADHD och autism kan snart slopas. Enligt regeringen handlar det om att minska byråkrati och underlätta för tusentals unga förare.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Slipper extra prövning

I dag måste personer med ADHD eller autism lämna in ett särskilt läkarintyg för att få körkortstillstånd. Men det kravet vill regeringen och Transportstyrelsen nu ta bort. Förändringen är tänkt att börja gälla senast den 15 januari 2026.

– I dag får mer än 99 procent av de som prövas medicinskt för ADHD eller autism bifall när de ansöker om körkortstillstånd. Att ta bort den särskilda prövningen innebär en enorm lättnad för den enskilde och avlastar både sjukvård och myndigheter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Enligt Socialstyrelsen hade 10,5 procent av unga pojkar och 6 procent av unga flickor en ADHD-diagnos år 2022. Myndigheten bedömer att siffran kommer att öka ytterligare de kommande åren.

”Ett steg mot rättvisare regler”

Förändringen ses som ett steg mot mer jämlika körkortsregler. Kritiker har tidigare menat att systemet stigmatiserar personer med neuropsykiatriska diagnoser, trots att nästan alla ändå godkänns vid prövning.

Om regeringen får igenom förslaget kan tusentals unga slippa onödig byråkrati när de vill ta körkort vilket leder till en reform som både sparar tid och pengar.



