Nya vinterdäcksregler stoppas – det här gäller i vinter

Regeringen har beslutat att inte ändra reglerna för vinterdäck, trots tidigare planer. Det betyder att bilägare kan räkna med samma datum som vanligt.

För tunga fordon väntar emellertid nya krav redan i år.

Längre säsong för vinterdäck

Under våren presenterades ett förslag om att justera reglerna för vinterdäck. Syftet var att underlätta för däckverkstäderna och samtidigt öka trafiksäkerheten under perioder med osäkert väglag. Förändringen hade inneburit en längre period då vinterdäck får användas, något som flera branschorganisationer välkomnade.

Men nu står det klart att regeringen pausar planerna. Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) meddelar att remissinstansernas svar vägts in och att man bedömer att det inte är rätt tid att ändra reglerna inför den här vintern.

– Vi har kommit fram till att det inför den här vintersäsongen inte är läge att justera vinterdäckreglerna för personbilar, säger han i ett uttalande.

Dagens regler ligger fast

För dig som bilägare betyder beslutet att allt förblir som tidigare. Vinterdäck är obligatoriska mellan 1 december och 31 mars, om det råder vinterväglag. Dubbdäck får användas mellan 1 oktober och 15 april, men också utanför dessa datum om väglaget kräver det.

Med vinterväglag menas att det finns is, snö, snömodd eller frost på vägen. Vid en eventuell kontroll är det polisen som avgör om väglaget klassas som vinterväglag eller inte.

Många verkstäder hade redan förberett sig för att de nya reglerna skulle träda i kraft och hunnit skicka ut information till kunder. Det har lett till viss förvirring, men beskedet från regeringen innebär alltså att den vanliga tidsplanen gäller även i år.

Tunga fordon får nya krav

Även om personbilsreglerna inte ändras, sker ändå en viktig förändring för tunga fordon. Regeringen går nämligen vidare med skärpta vinterkrav för lastbilar och bussar.

Från och med i år måste dessa fordon ha vinterdäck mellan 10 november och 10 april, oavsett om det råder vinterväglag eller inte. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och minska olyckor där tunga fordon får problem med greppet.

För åkerier och bussbolag betyder det att planeringen inför vintern behöver ske i god tid. Kravet gäller dessutom samtliga hjul, vilket gör det till en av de mest omfattande vinterdäckreglerna i Europa.

Så förbereder du dig bäst

För vanliga bilägare är det klokt att börja boka tid för däckbyte redan i oktober. Däckverkstäderna brukar få fullt upp så snart temperaturen sjunker under sju grader, vilket är gränsen där sommardäck tappar greppet markant.

Kom också ihåg att vinterdäck inte bara handlar om mönsterdjup utan också om gummiblandning. Ett bra vinterdäck ska hålla sig mjukt även i minusgrader för att ge grepp vid start, broms och kurvtagning.