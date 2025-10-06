Bilen som protesterar mot att nya bilar har blivit för dyra

Dacia går mot strömmen med sitt nya Hipster-koncept, en avskalad elbil som ska göra eldrift tillgänglig för alla. Samtidigt överväger EU nya regler som kan bana väg för en helt ny klass av små, billiga elbilar.

Vi åkte till Paris för en närmare titt.

Hipster är Dacias senaste konceptbil. (Foto: Dacia)

En motreaktion mot dagens biltrend

Det var på en pressvisning utanför Paris visade Dacia upp Hipster, en eldriven minibil som enligt märkets nya vd Katrin Adt “börjar från ett tomt blad för att uppfinna framtidens folk-EV”.

Det är hennes första framträdande sedan hon tog över efter Denis Le Vot, och budskapet var tydligt: bilar har blivit för dyra, för tunga och för komplicerade.

– Hipster är vårt svar på Europas mobilitetskris, sa Adt och jämförde bilen med klassiska småbilar som Citroën 2CV och Fiat Panda.

Dacia tycker att dagens regelverk inte är gynnsamt för billiga bilar. (Foto: Dacia)

Plastkaross och tygsäten

Hipster mäter bara tre meter och är byggd på en rörformad stålram. Karossen består av plastpaneler i en enda färg och interiören är minst sagt sparsmakad.

Sätena består av sträckt tyg i stället för stoppning och i stället för en infotainmentskärm fäster föraren sin mobil direkt på instrumentpanelen.

Designchefen David Durand beskriver Hipster som ett rent koncept, men inte en omöjlig produktionsbil. Målet är låg vikt, enkel tillverkning och ett pris runt 15 000 euro, motsvarande cirka 165 000 kronor, om EU:s nya småbilsregler blir verklighet.

Fokuser ligger på att skala bort allt överflödigt. (Foto: Dacia)

Nya EU-regler kan ändra allt

EU-kommissionen överväger just nu särskilda regler för små elbilar, något som Renault-gruppen och Stellantis länge drivit på.

Tanken är att lätta upp dagens tunga säkerhets- och utrustningskrav för att möjliggöra billiga modeller byggda i Europa. Förslaget kan presenteras redan i december.

Om reglerna går igenom kan Hipster bli ett konkret svar på den europeiska småbilsdöden. Dagens billigaste elbil som byggs i Europa är Citroën e-C3, som kostar drygt 19 600 euro före eventuella bidrag.

I Sverige kostar den cirka 300 000 kronor då den billigaste versionen inte erbjuds.

Kan Hipster bli verklighet?

Trots sin experimentella natur väcker Hipster stort intresse. Med plats för fyra, 500 liters bagageutrymme med baksätet fällt och en design som prioriterar enkelhet framför prål är det lätt att se potentialen.

– Vi utvecklar en djärv vision, sa Adt.