Europeiska biltillverkare kräver nu att EU mildrar sina hårda klimatmål. Annars väntar böter på upp till 25 miljarder euro, enligt branschorganisationen ACEA.

Det rapporterar Automotive News.

”Målen går inte att nå”

Den europeiska bilindustrins mäktiga lobbygrupp ACEA uppmanar EU-kommissionen att justera sina planerade utsläppsmål för 2030 och 2035.

Enligt organisationen är kraven ”o­realistiska” trots att tillverkarna redan satsat hundratals miljarder euro på elektrifiering.

EU:s nuvarande plan innebär att alla nya bilar ska vara utsläppsfria senast 2035. Men ACEA menar att elbilsandelen då bara kommer nå 63 procent om utvecklingen fortsätter i samma takt.

I dag ligger andelen elbilar i EU på cirka 16 procent, för skåpbilar 8,5 och för tunga lastbilar 3,6.

– Det finns starka skäl att kalibrera om dagens reduktionsbana, skriver ACEA i ett policydokument.

Vill ge industrin mer tid

I sitt förslag vill ACEA att utsläppen för 2030 ska räknas som ett genomsnitt över femårsperioden 2028 till 2032. Dessutom vill de att små elbilar ska ge ”superkrediter” som väger tyngre i statistiken.

Annons

Organisationen lyfter även fram att laddhybrider och räckviddsförlängare bör spela en större roll i övergången, och att bilar som drivs av klimatneutrala bränslen som e-fuel eller biobränslen ska likställas med elbilar.

För skåpbilar vill ACEA att målet för 2025 ska kunna nås över fyra år i stället för ett, medan lastbilstillverkarna kräver en snabbare översyn av sina utsläppsregler.

Miljöorganisationer rasar

Transport & Environment, en miljöorganisation som bevakar bilindustrins klimatpåverkan, menar att ACEA:s förslag riskerar att öppna stora kryphål. Enligt deras beräkningar skulle biltillverkarna då bara behöva nå 52 procents elbilsandel till 2035.

ACEA slår dock tillbaka och säger att förslaget inte handlar om att bromsa utvecklingen, utan att skydda Europas konkurrenskraft.

– Den stora majoriteten av bilarna kommer ändå vara eldrivna, men industrin behöver realistiska mål för att säkerställa ekonomisk stabilitet, skriver organisationen.

Ett vägskäl för Europas bilindustri

EU-kommissionen väntas granska utsläppsmålen innan årets slut, som en del av en större ”strategisk dialog” om bilindustrins framtid.

Frågan kan bli avgörande för hur snabbt Europa lyckas ställa om och om unionen kan behålla sin roll som global biljätte i skuggan av Kina och USA.