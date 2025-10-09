Fem vanliga bilfel i vinter – märkena som drabbas hårdast

Svenska vintrar är ingen lek för bilen. Kylan tar hårt på både batteri, bromsar och värmesystem och reparationerna kan snabbt springa iväg till flera tusen kronor.

En ny analys av Carly visar vilka fel som är vanligast, och vilka bilmärken som oftast drabbas rent procentuellt.

Batteriet ger upp först

Det mest klassiska vinterproblemet är ett urladdat batteri. Kylan gör att även nya batterier tappar mycket kapacitet, och äldre modeller är särskilt utsatta. I Sverige rapporteras många problem hos Volvo och Volkswagen.



Kostnad: cirka 1 100 – 4 400 kronor för nytt batteri med montering. På elbilar handlar det oftast om det lilla 12-voltsbatteriet, inte det stora högvoltsbatteriet.

Startproblem – generator och glödstift

När bilen vägrar starta i minusgrader är det ofta generatorn eller glödstiften som spökar, särskilt på dieselbilar. Opel och Ford är överrepresenterade bland fallen i Sverige.

Annons

Kostnad: runt 2 200 – 6 600 kronor för ny generator och 900–2 200 kronor för glödstift.

Kylan slår ut värmen

Trasiga värme- och avfrostningssystem är både irriterande och farliga eftersom de kan försämra sikten. Problemen drabbar främst äldre bilar, ofta från Citroën, Fiat, Nissan och vissa Volvomodeller.

Kostnad: 1 650 – 4 400 kronor för reparation av värme- eller ventilationssystem.

Bromsar som fryser fast

Fukt, vägsalt och kyla gör att bromsar slits snabbare och ibland till och med fryser. Både premiummärken som BMW, Mercedes och Audi samt mer vanliga modeller från Volkswagen, Toyota och Peugeot drabbas ofta.

Annons

Kostnad: cirka 2 200 – 6 600 kronor för byte av bromsbelägg och bromsvätska.

Kylarvätska och diesel som stelnar

Om kylarvätskan har för lite frostskydd kan den frysa, vilket kan orsaka allvarliga skador. Även diesel kan stelna vid extrem kyla, särskilt i äldre bilar.

Kostnad: 1 100 – 2 750 kronor för spolning och byte av kylarvätska eller åtgärd av bränsleproblem.

Kylan kostar – men går att förebygga

Enligt bildiagnostikföretaget Carly, som analyserat data från över 60 miljoner bilar globalt, är svenska bilägare bland de mest utsatta i Norden.