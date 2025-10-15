Fler bilister bländas – nu skärps reglerna vid besiktning

Allt fler förare klagar på bländande ljus från mötande bilar. Nu agerar Transportstyrelsen och planerar att skärpa kraven för strålkastare vid besiktning. ”Det är ett vanligt problem”, säger utredaren.

Det rapporterar Vi Bilägare.

Strålkastare ska vinklas ned mer

Bländande ljus är ett växande irritationsmoment på svenska vägar. Transportstyrelsen bekräftar nu att nya regler för hur bilars strålkastare ska vara inställda är på väg.

– Vi kommer göra en del ändringar. Det blir ett skarpare krav på nedvinkling, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen, till Vi Bilägare.

Tidigare har besiktningspersonalen kunnat ta viss hänsyn till hur en bil lastats, men den så kallade toleransen för last kan nu försvinna helt. I stället måste bilen uppfylla de krav som anges i typgodkännandet vilket innebär att ljusen måste vinklas ned en procent enligt standard.

Gäller även äldre bilar

De nya reglerna var först tänkta att gälla moderna bilar med LED-strålkastare, men nu kan skärpningen omfatta samtliga fordon, även äldre modeller med traditionella H4- eller H7-lampor.

– Vi uppfattar att det här är ett vanligt problem, att man upplever sig bli bländad vid körning, säger Gunneriusson.

Transportstyrelsen menar att besiktningsföretagen redan gör sitt jobb, men att föreskrifterna behöver uppdateras för att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Internationellt problem

Fenomenet med bländande strålkastare är inte unikt för Sverige. I Storbritannien har till och med en rörelse kallad Lightmare bildats för att uppmärksamma frågan.

En internationell undersökning i tio länder visar att sju av tio bilister störs av starka eller felriktade strålkastare, oavsett ålder eller synkänslighet.

De mest underkända märkena

Vissa bilmärken sticker ut i statistiken. Här är de som under 2024 hade störst andel underkända bilar på svensk besiktning på grund av anmärkningar kopplade till strålkastarna:

Dacia – 10,9 % Tesla – 10,4 % Fiat – 5,2 % Citroën – 4,7 % Alfa Romeo – 4,5 % Jeep – 4,4 % Land Rover – 4,3 % Peugeot – 4,1 % Renault – 3,8 % Chevrolet – 3,4 %

Källa: Transportstyrelsen, bearbetat av Vi Bilägare

Transportstyrelsens slutgiltiga förslag väntas presenteras senare i år.