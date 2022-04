Tiden innan ett val kan lätt kännas överväldigande. Vilken politisk fråga är viktigast för dig, och vilket parti motsvarar bäst det du tycker och står för? Det är inte helt lätt att svara på och det händer faktiskt att man röstar, för att sedan ångra sig.

Men kan man då ändra sin röst? Svaret är ja. Nyheter24 reder ut hur du går tillväga och när en sådan ändring är möjlig.

Hur ändrar man sin röst i valet 2022??

Om du förtidsröstat är det möjligt att ändra din röst.

– Man kan ångerrösta genom att gå till sin vallokal under valdagen, säger Corinne Johnson, valhandläggare vid Valmyndigheten, till Nyheter24.

Du kan med andra ord, genom att lägga en ny röst i din angivna vallokal den 11 september 2022,

Kan man förtidsrösta två gånger om man ångrar sig?

Det är inte möjligt att ändra din röst genom att förtidsrösta ännu en gång, utan det går enbart att ångerrösta på valdagen.

Kan man ångra sig om man röstar på valdagen?

– Om du lagt din röst i vallokal så går det inte att ångra. Rösten är då i urnan och den öppnas inte under valdagen, säger Corinne Johnson till Nyheter24 och fortsätter:



– Har du förtidsröstat under valdagen och senare under valdagen går till din vallokal kan du ångra din röst. Förtidsrösten kommer dock inte hinna till din vallokal så du kan inte få tillbaka den då, men din förtidsröst kommer upptäckas under valnämndens preliminära rösträkning onsdagen efter valet och då kan man i röstlängden se att du röstat i vallokal, vilket väger mer så att säga.