Annie Lööf (C) tilldelad målsägandebiträde efter mordet i Almedalen

Mitt under Almedalsveckan i Visby mördades Ing-Marie Wieselgren, 64. Wieselgren deltog på Almedalsveckan i sin roll som psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Ing-Marie Wieselgren attackerads på öppen gata med en kniv. Hennes liv gick inte att rädda, utan hon avled av sina skador.

Annie Lööf (C) skulle hålla presskonferens på en terass bredvid gatan där mordet på Wieselgren skedde. Lööf ställde in presskonferensen, men hennes tal hölls senare under kvällen som planerat.

Mannen som misstänks ha utfört dådet greps sendan i nära anslutning till brottsplatsen. Han misstänks nu för förberedelse till terroristbrott genom mord. Centerledaren Annie Lööf har alltså tilldelat ett målsägandebiträde av Gotlands tingsrätt i samband med den pågående utredningen.