Han är känd som skivbolagskung, tv-profil och entreprenör. Nu ger sig Bert Karlsson in i rikspolitiken – Skara-profilen kommer inleda ett samarbete med Kristdemokraterna, något P4 Skaraborg var först att rapportera om.

– Jag hade ett möte med dem i måndags. Jag kommer hänga med på deras turné. Jag vill se till att KD blir större och får en folkligare touch, säger Bert Karlsson till

Har även pratat med Moderaterna

Enligt Karlsson är det inte bara KD som varit intresserade av honom, även Moderaterna och regeringen har visat intresse. Men Karlsson avslöjar att han röstade på KD i senaste valet, och att det var sjukvårdsfrågorna som fick honom att välja partiet.

Men någon riksdagsplats siktar Karlsson inte på.

– Jag gillar Ebba Busch Thor och jag gillar Kristdemokraterna. Det är helt åt helsike att de ligger så lågt som de gör, säger Karlsson, som syftar på Kristdemokraternas opinionssiffror, som ligger på runt tre procent i nuläget.

Kom in i riksdagen på 90-talet

Men det är så klart inte första gången Bert har gett sig in i rikspolitiken. I början av 90-talet kom Karlsson in i riksdagen som en av ledarfigurerna i Ny Demokrati, under parollen "Drag under galoscherna".

Tiden i riksdagen blev dock minst sagt stormig för både partiet och Karlsson, och 1992 fick han nog och lämnade partiet.

Bert Karlsson och Ian Wachtmeister i Ny Demokrati

– Det går inte att starta den typen av partier, det kommer in för mycket konstiga människor, säger Bert Karlsson om tiden i Ny Demokrati, en tid som var kantad av skandaler och interna strider.

Partiet kom in i riksdagen 1991 men redan i valet 1994 gav väljarna tummen ner till partiet.

Nyligen råkade Ebba Busch Thor ut för ett fejk-konto som spred falska uttalanden på nätet – läs mer om det här!