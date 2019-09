Regeringen vill ha en extra skatt på plastpåsar. Målet är att påsförbrukningen ska sjunka till 40 plastpåsar per person och år, enligt direktiv från EU.

– Plastpåsar är praktiskt för oss människor, men ett otyg för djuren och naturen. De orsakar nedskräpning och finns kvar länge i naturen eftersom det tar väldigt lång tid att brytas ned, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund i ett pressmeddelande.

Kommer bli dyrare

Och ja, för den som vill köpa ett par kassar vid veckohandlingen kommer det bli dyrare – och den nya skatten väntas börja gälla redan nästa år.

Enligt regeringen kommer skatten innebära en prisökning på tre kronor per plastpåse. Eftersom vi i Sverige konsumerar ungefär 80 kassar per person och år kommer det innebära knappt 250 kronor per person i ren skatt.

Däremot kommer soppåsar som man köper på rulle inte påverkas av nya skatten.

Skatten är ett resultat av de förhandlingar regeringen hade tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i vintras, och ingår i januariöverenskommelsen.

