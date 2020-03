Jimmie Åkesson delar ut flygblad vid gränsen: "Kom inte till oss!"

Under lördagen beslutade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att öppna gränserna mot Europa.

Sedan dess har tiotusentals migranter försökt ta sig från Turkiet över gränsen till Eruopa, främst genom Grekland.

Nu har Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson rest till gränsen – och uppmanar migranter att inte resa till Sverige.

"Det finns ingen kapacitet"

Åkesson menar att det är "viktigt att få en egen bild av hur det ser ut".

Till Expressen säger SD-ledaren att han går runt och frågar folk vid gränsen vart de är på väg.

Samtidigt försöker han få migranter att inte resa till just Sverige.

– Det finns ingen kapacitet i Sverige att ta emot fler. Det finns inga bostäder. Vi försöker få dem att inte vilja åka till just Sverige, säger han till Expressen.

"Sverige är fullt"

Åkesson delar även ut flygblad där han förtydligar sitt meddelande:

”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message", står det i flygbladen.

Brevet signeras med "Svenska folket och Sverigedemokraterna".

När Expressen frågar om SD-ledaren verkligen kan tala för hela det svenska folket försvarar han singeringen.

– Vi kan väl tala för en stor del av svenska folket som vill ha en mer ansvarsfull invandringspolitik än den vi har haft hittills. Det är ganska entydigt i de opinionsmätningar som görs. Det vågar jag nog ändå stå för.