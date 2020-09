Svenska politikern uppringd av Donald Trump: "Väldigt trevlig"

Den 11 september meddelade KD-riksdagsledamoten Magnus Jacobsson att han nominerat Donald Trump till Nobels fredspris.

"Jag har i dag nominerat USA:s administration samt Kosovo och Serbiens regeringar till Nobels fredspris", skrev han då på Twitter.

Anledningen är att USA tidigare i september agerade medlare i förhandlingar mellan Serbien och Kosovo. Det ledde till en överenskommelse om att normalisera ländernas ekonomiska förbindelser.

Donald Trump ringde påväg till stallet

Nyheten om att en svensks riksdagsledamot nominerat Trump fick internationell spridning.

Nu ska den amerikanska presidenten ringt upp Jacobsson för att tacka honom personligen.

– Plötsligt presenterar sig en röst som låter som Donald Trump. ”This is president Donald Trump and I just wanted to thank you for the nomination”, berättar Jacobsson för Nyheter24.

Bildkälla: Pablo Martinez Monsivais/AP

Jacobsson ska ha fått samtalet när han var på väg till stallet med sin dotter.

I biltelefonen ska en tjänsteman från den amerikanska administrationen presenterat sig. Sedan ska president Trump själv tagit över.

– Han var väldigt trevlig och varm och tackade för nomineringen. Sedan pratade vi i fem-sex minuter, säger Jacobsson.

Bland annat ska de ha diskuterat konflikten på Balkan och vikten av handel.

Jacobsson har sedan dess fått det bekräftat att nomineringen har översatts till engelska och skickats till Vita huset.

Nomineringen har fått kritik

Inte alla håller med Jacobsson om att Donald Trump borde nomineras till Nobels fredspris.

I sociala medier har många påpekat att avtalet mellan Serbien och Kosovo egentligen inte gjort så mycket och avtalet har kallats för en ”pr-kupp”.



