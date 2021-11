1. När TV4-profilen fick smaka på Stefan Löfvens jujutsu-grepp

Under valrörelsen 2014 bjöd TV4-profilen Per Skoglund, mest känd för att han leder kanalens alla travsändningar, in Stefan Löfven för att ta tempen på honom.

Skoglund passade då på att fråga den dåvarande S-ledaren om hans intresse för jujutsu – och det som hände sedan har genererat skratt i flera år.

På eget initiativ tog nämligen Löfven ett så pass kraftigt jujutsu-grepp på den chockade programledaren att alla tittare, i realtid, kunde höra ett rejält knak.

– Vi låg i direktsändning och i det läget tänkte jag bara ”äh vi kör, vad ska hända?”. Och så hände det där... Det blev inte som jag trodde, har Skoglund senare sagt till SVT.

2. När Stefan Löfven gav oss ett episkt pizzalifehack

Många har också roats av Stefan Löfvens minst sagt användbara lifehack när det kommer till att beställa hämtpizza. Ingen vill ju ha kall pizza, eller hur? Och det gäller förstås även den tidigare S-politikern.

När han beställer sin pizza ber han Löfven därför om att få den halvgräddad.

– Då spelar det ingen roll att det är en bit att köra pizzorna. När vi kommer hem med maten så åker den in i ugnen – och sedan är att det bara att äta dem, varma och goda, har han tidigare sagt till Allehandda, enligt Nyheter24.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

3. När Donald Trump ringde och Stefan Löfven vägrade släppa Asap Rocky

Alla minns vi det enorma ståhej som uppstod när världsartisten Asap Rocky greps och häktades misstänkt för misshandel i Sverige under sommaren 2019.

Många av oss skrattade också gott åt den lilla dispyt som då uppstod mellan Stefan Löfven och Donald Trump. Den dåvarande presidenten i USA slog ju en signal till Löfven och krävde att artisten skulle släppas – men S-ledaren vägrade förhandla.

Donald Trump och Stefan Löfven. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Då blev han ju besviken. För först hade han ju sett fram emot samtalet. "The talented prime minister". Men sen så var jag nog inte så talangfull efter det, sade en skrattande Löfven i "Hellenius hörna".

4. När Stefan Löfven fnissade kärleksfullt åt wunder baums

Vi är också flera som med glädje kommer ihåg hur Stefan Löfven, under ett besök i Köping, fnissade med stor kärlek när han fick se hur en tonårspojke hade en enorm mängd wunder baums i sin EPA-bil.

5. När han hängde med Linda och Tobbe i Köping

I samband med att Stefan Löfven var i Köping fick han även träffa Linda Hammar och Torbjörn "Tobbe" Jonsson som är kända från "I en annan del av Köping". Det blev ett riktigt härligt möte där S-ledaren bjöd på fikabröd, medan Linda bjöd på komplimanger.

– Han är snygg han, sade en fnittrande Linda.

Linda Hammar i mitten och Tobbe Jonsson till höger. Foto: Bertil Ericson/TT

Löfven berättade också att hans favoritmaträtt är fläskpannkaka – något som fick Tobbe att reagera.



– Åh, fy fan, utbrister han.

6. När Stefan Löfven drar ett gammalt hederligt fylleskämt

I samband med ett besök i USA drog Stefan Löfven göra ett minnesvärd, och underhållande, skämt – samtidigt som han råkade göra en liten tabbe.

En rad företrädare från de nordiska länderna höll tal under en bjudning i utrikesdepartements byggnad och det blev en hel del avslutande skålar. När det till slut var Löfven skojade han till det.

– Vi är inte fulla än, sade han och skratten avlöste varandra i salen.



Men samtidigt kallade han också USA:s utrikesminister John Kerry för "minister Kennedy". Det kanske blev lite för många "skål" ändå?



7. När Stefan Löfven blir överlycklig över sina Abba-biljetter

När Stefan Löfven avtackades under hans sista debatt i riksdagen fick han flera genomtänkta gåvor från resterande partiledare. Läs mer om det här.

Men allra gladast blev nog Löfven när Ulf Kristersson (M) gav honom biljetter till den virtuella Abba-konserten i London – och visst kan man inte låta bli att dra på smilbanden när man ser hans glädje?