Samsung? Så hittar du dolda menyn i telefonen

Din Android-telefon har väldigt många funktioner. Vissa använder du hela tiden och vissa har du förmodligen aldrig använt.

Faktum är att det finns många funktioner i din Android-telefon som du kanske inte ens visste fanns. Nyheter24 har tidigare skrivit om fem sådana funktioner som du bör känna till.

Android-telefoner har många dolda funktioner. Foto: Unsplash

Nya funktioner i din Android-telefon

Snart kommer ännu fler funktioner till Android-telefoner. Nyligen stod det nämligen klart att den färdiga uppdateringen Android 15 kommer till Google Pixel, och snart många andra modeller.

Den innebär många nya säkerhetsfunktioner och annat smått och gott som gör din telefon bättre.

Tråkigt besked för alla Samsung-användare

Men alla Android-telefoner har inte fått uppdateringen – och vissa kommer inte ens få den i år. Samsung-användare är några av de som behöver vänta extra länge.

Samsung gick nämligen nyligen ut med att Android 15 inte kommer till dess telefoner förrän i början av 2025, något Nyheter24 då rapporterade om.

Har du en Samsung-mobil? Foto: Unsplash

Så stoppar du säkerhetshot i din Samsung

Samsung-användare får vänta längre på uppdateringen – men de har ändå vissa funktioner som många andra Android-telefoner inte har.

Till exempel har Samsung en inbyggd säkerhetsfunktion som gör det enkelt för dig som användare att stoppa säkerhetshot.

Den kallas för automatisk blockerare och är inte aktiverad som standard. För att slå på den, navigera till Inställningar --> Säkerhet och sekretess --> Automatisk blockerare.

Automatisk blockerare lägger på ett extra säkerhetslager som bland annat gör att du inte kan ladda ner appar från obehöriga källor.

Så här hittar du dolda menyn i din Samsung. Foto: Unsplash

Hemliga menyn i din Samsung

En annan funktion som många Samsung-telefoner har är en dold meny som kan vara bra att känna till.

Den låter dig se till att din telefon fungerar som den ska. Du kan exempelvis testa hur bra din kamera, högtalare eller touch-skärm är och få annan nyttig teknisk information.

För att komma åt menyn finns det en kod du ska slå in i knappsatsen i telefonappen. Precis som om du skulle skriva in ett telefonnummer för att ringa någon, slå in följande kod: *#0*#.

Nu ska menyn dyka upp. Hur du tar dig ut från menyn kan variera beroende på vilken Samsung-telefon du har. Oftast funkar det att hålla in power-knappen och sedan antingen svepa uppåt längst ner från skärmen eller klicka på hemknappen.

