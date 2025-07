Google Maps ändras – populär funktion tas bort

Fjärrade musikfunktioner under bilkörning

Tidigare fanns det ett "Driving Mode" i Google Maps som inte bara hjälpte dig att navigera, utan också lät dig styra din musik smidigt under färd. Den funktionen försvann i april, och nu försvinner även ersättningen.

Google införde efteråt ett flytande knappverktyg som kunde aktiveras via inställningen "Visa medieuppspelningskontroller". Men enligt nya rapporter, bland annat från 9to5Google, har även den här inställningen nu tagits bort från Android-versionen av appen.

Samtidigt har även valet att ställa in en standardapp för musik, exempelvis Spotify, försvunnit. Det innebär att Android-användare just nu inte har något enkelt sätt att styra musiken direkt i Google Maps under körning.