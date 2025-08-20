Appbutiken stängs ner för alla Android-användare i dag

Amazon Appstore stängs ner i dag den 20 augusti och appar som installerats via den kan snart sluta fungera.

I februari meddelade e-handelsjätten Amazon att dess appbutik kommer att stängas ner på alla Android-enheter den 20 augusti.

Redan då slutade utvecklare kunna lägga upp nya appar i butiken, men nu stängs alltså butiken ner helt och hållet. Under våren 2024 stängdes den ner på Windows.

Amazon Appstore kommer däremot fortsatt vara tillgänglig på Amazons egna produkter Fire TV och Fire Tablet.

"Vi har beslutat att lägga ned Amazon Appstore på Android för att fokusera våra insatser på Appstore-upplevelsen på våra egna enheter, eftersom den överväldigande majoriteten av våra kunder använder den där", skrev Amazon till Android Police i februari.

Appar kan sluta fungera

Från och med i dag finns det inga garantier att apparna som laddats ner från Amazon Appstore kommer fortsätta att fungera på Android-enheter.

Även Amazon Coins, den virtuella valuta som använts för att göra köp inuti appar och som aldrig hann komma till Sverige, avvecklas nu helt.