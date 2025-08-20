Vissa gamla prylar kan idag vara mer värda än man tror – och en speciell kategori har just nu riktigt höga priser på marknaden.

Det finns saker i hemmet som många inte inser kan vara värda en slant – ibland mer än man kanske först trott.

Vad sägs om en pryl som kanske bara står och samlar damm på vinden eller i garaget?

Har du sakerna? Säljs för tusentals kronor

Under decennier har LEGO varit en av världens mest populära leksaker, älskad av både barn och vuxna.

Det är inte bara nostalgi som driver upp priserna, utan begränsade upplagor och modeller som är svåra att få tag på gör att vissa set blir rena investeringsobjekt.

Bland de mest värdefulla LEGO-seten finns ikoniska modeller från populära teman som Star Wars och medeltida slott, något som Nyheter24 tidigare skrivit om.

Även historiska slott och tågset från 80- och 90-talet har klättrat i värde. Ett medeltida slott, känt för sina detaljerade figurer och imponerade design, kan i dag dra in flera tusentals kronor.

Nu säljs vissa modulbyggnader från mitten av 2000-talet, till exempel "Market Street" och "Cafe Corner", är mycket eftertraktade på marknaden, enligt Den offentlige. Vissa av dessa set kan i dag säljas för över 40 000 kronor.

Vad avgör priser?

Skicket på setet är avgörande. Oöppnade och kompletta lådor med originalförpackning och manualer når oftast högst värde. Saknas delar eller förpackningen skadas kan priset minska rejält.

Även enstaka minifigurer kan vara värda stora summor, men det är ofta hela setet i toppskick som lockar de största buden.

Sök på specialiserade samlarsajter som Bricklink, Brickeconomy eller Brickfact för att se aktuella priser. Fundera på att sälja via auktioner eller specialiserade återförsäljare för att maximera priset.