Samsungs nästa stora uppdatering närmar sig. Men långt ifrån alla Galaxy-användare kommer få ta del av den.

Så sent som i våras rullade den omtalade, Android 15-baserade Samsung-uppdateringen One UI 7 ut globalt.

Den kom med stora ändringar i gränssnittet, flera nya AI-funktioner och anses vara en av de största uppdateringarna på länge.

Bara några månader senare närmar sig nu nästa uppdatering, One UI 8. Men alla som fick One UI 7 kommer dessvärre inte få efterföljaren.

Samsung-mobilerna blir utan uppdateringen

Vid varje uppdatering skalas nämligen flera modeller bort från listan över mobiler som stöds. Den äldsta modellen som fick One UI 7 tidigare i år var Galaxy S21-serien.

Den släpptes 2021 och har nu fått sina fyra utlovade programvaruuppdateringar, vilket innebär att den med största sannolikhet blir utan One UI 8.

Även budgetmobilerna Galaxy A14 och A23 väntas bli utan uppdateringen, likaså Fold 3 och Flip 3.

Samsung bekräftar aldrig exakt vilka mobiler som är giltiga för uppdateringen innan lansering.

Men flera medier, däribland Gizmochina, har tittat på uppdateringspolicys och gjort några kvalificerade gissningar för att få ta fram listan över de enheter som fick One UI 7, men inte kommer få 8:

Galaxy S series

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab series

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A series

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M series

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F series

Galaxy F14 5G