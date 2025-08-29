Nyheter24
Nyheter /Teknik /Samsung

Dystert besked för många Samsung-användare – är du en av dem?

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 17:30
Alla Samsung-användare kommer inte få One UI 8.
Alla Samsung-användare kommer inte få One UI 8. Foto: Unsplash / Abbie Parr/TT

Samsungs nästa stora uppdatering närmar sig. Men långt ifrån alla Galaxy-användare kommer få ta del av den.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämne:

Samsung

Så sent som i våras rullade den omtalade, Android 15-baserade Samsung-uppdateringen One UI 7 ut globalt.

Den kom med stora ändringar i gränssnittet, flera nya AI-funktioner och anses vara en av de största uppdateringarna på länge.

Bara några månader senare närmar sig nu nästa uppdatering, One UI 8. Men alla som fick One UI 7 kommer dessvärre inte få efterföljaren.

LÄS MER: 5 saker du måste veta om nya Google Pixel 10-serien

Samsung-mobilerna blir utan uppdateringen

Vid varje uppdatering skalas nämligen flera modeller bort från listan över mobiler som stöds. Den äldsta modellen som fick One UI 7 tidigare i år var Galaxy S21-serien. 

Den släpptes 2021 och har nu fått sina fyra utlovade programvaruuppdateringar, vilket innebär att den med största sannolikhet blir utan One UI 8.

Även budgetmobilerna Galaxy A14 och A23 väntas bli utan uppdateringen, likaså Fold 3 och Flip 3.

Samsung bekräftar aldrig exakt vilka mobiler som är giltiga för uppdateringen innan lansering. 

Men flera medier, däribland Gizmochina, har tittat på uppdateringspolicys och gjort några kvalificerade gissningar för att få ta fram listan över de enheter som fick One UI 7, men inte kommer få 8:

Galaxy S series

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z series

  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab series

  • Galaxy Tab S6 Lite (2022)
  • Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A series

  • Galaxy A14
  • Galaxy A14 5G

Galaxy M series

  • Galaxy M33
  • Galaxy M14
  • Galaxy M14 5G

Galaxy F series

  • Galaxy F14 5G

Har du någon av mobilerna på listan? Då är tyvärr One UI 7 med största sannolikhet den sista uppdateringen som kommer till din enhet.

LÄS MER: Telenor uppmanar kunder att byta mobiltelefon – de berörs

