Så sent som i våras rullade den omtalade, Android 15-baserade Samsung-uppdateringen One UI 7 ut globalt.
Den kom med stora ändringar i gränssnittet, flera nya AI-funktioner och anses vara en av de största uppdateringarna på länge.
Bara några månader senare närmar sig nu nästa uppdatering, One UI 8. Men alla som fick One UI 7 kommer dessvärre inte få efterföljaren.
Samsung-mobilerna blir utan uppdateringen
Vid varje uppdatering skalas nämligen flera modeller bort från listan över mobiler som stöds. Den äldsta modellen som fick One UI 7 tidigare i år var Galaxy S21-serien.
Den släpptes 2021 och har nu fått sina fyra utlovade programvaruuppdateringar, vilket innebär att den med största sannolikhet blir utan One UI 8.
Även budgetmobilerna Galaxy A14 och A23 väntas bli utan uppdateringen, likaså Fold 3 och Flip 3.
Samsung bekräftar aldrig exakt vilka mobiler som är giltiga för uppdateringen innan lansering.
Men flera medier, däribland Gizmochina, har tittat på uppdateringspolicys och gjort några kvalificerade gissningar för att få ta fram listan över de enheter som fick One UI 7, men inte kommer få 8:
Galaxy S series
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
Galaxy Z series
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy Tab series
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab Active 4 Pro
Galaxy A series
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
Galaxy M series
- Galaxy M33
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
Galaxy F series
- Galaxy F14 5G
Har du någon av mobilerna på listan? Då är tyvärr One UI 7 med största sannolikhet den sista uppdateringen som kommer till din enhet.