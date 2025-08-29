5 saker du måste veta om nya Google Pixel 10-serien

I dagarna presenterade Google sin största uppgradering i år. Här är fem saker du måste veta om den nya Google Pixel 10-serien.

Den 20 augusti presenterade Google något som beskrevs som årets största uppgradering. Google lanserande nämligen en nu Pixel 10-serie med telefoner, vilket Nyheter24 skrev mer om då.

Innan lanseringen förväntade många sig att telefonerna skulle ha en massa AI-funktioner. Bland annat fotoredigeringsverktyg som Magic Eraser och Best Take.

Man förmodade även att telefonerna skulle ha Google Gemini, som kan svara på frågor, utföra appåtgärder, skapa bilder, översätta text, sammanfatta e-postmeddelanden och mycket mer.

Den nya serien består av Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold. Här är fem funktioner i den nya Google Pixel 10-serien som du borde ha koll på, enligt Techradar.

Qi2-trådlös laddningsteknik

Den första funktionen är en inbyggd magnetisk Qi2-trådlös laddningsteknik. Denna funktion kommer att finnas på alla telefoner i serien. Den fungerar precis som Apples MagSafe-teknik. Man kan alltså ladda sin telefon på språng utan att behöva använda massa sladdar.

Gemini-baserad Camera Coach

En annan funktion som kommer med den nya serien är Camera Coach som med hjälp av AI gör att man kan ta bättre fotografier. Det är ett Gemini-baserat mjukvaruverktyg som analyserar bilderna och ger förslag på hur de kan förbättras, för att få ut mer av kameran.

Kamera med 20x digital zoom

Denna serie kommer erbjuda bra kameror, även i de billigare modellerna. Både Pixel 10 och Pixel 10 Pro Fold kommer att ha kameror som kan ta högupplösta bilder och Pixel 10 telefonen kommer få en 5x optisk zoom och 20x digital zoom.

Alla telefoner kommer ha Tensor G5-chipsetet

Varje modell i den nya serien kommer ha det nya Tensor G5-chipsetet. Det är den största uppgraderingen av Tensor-plattformen på fem år, enligt Google. Med detta chip kan vi förvänta oss smidigare prestanda, snabbare AI-hantering och bättre energieffektivitet.

Pixel 10 Pro Fold är vattentät

Pixel 10 Pro Fold telefonen kommer ha Ingress Protection, vilket betyder att den är både vatten och damm-säker, trots att den är vikbar. Denna funktion har inte ens Samsungs Galaxy Z Fold 7, skriver Techradar.