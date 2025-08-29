Telenor uppmanar kunder att byta mobiltelefon – de berörs

Mobiljätten Telenor har i ett pressmeddelande uppmanat kunder att kontrollera sin teknik, från mobil till larm, innan de gamla mobilnäten släcks.

Sedan länge står det klart att de gamla mobilnäten, 2G- och 3G-näten, ska släckas ner i Sverige. Orsaken är att de nya frekvenserna 4G och 5G ska användas istället då näten är moderniserade och betydligt mer robusta.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om vikten att ha koll på när datum släcks. Detta eftersom att äldre teknik och utrustning som tillverkats, anpassade för de gamla näten, i vissa fall kan sluta fungera som de ska. Allt ifrån mobiltelefoner och hemlarm till datorer, surfplattor, routrar och till och med värmepannor är bara några exempel på utrusning som kan sluta fungera.

Telenor: Den 1 december släcks näten

Om tre månader, det vill säga den 1 december 2025, då släcker Telenor ner 2G- och 3G-näten i landet. Det innebär att all teknik som inte har tillgång till de nyare näten kan förlora viktiga funktioner.

”Det innebär att tiotusentals som fortfarande använder äldre mobiler riskerar att stå utan fungerade mobil”, skriver mobiljätten Telenor i ett pressmeddelande.

Telenor uppmanar kunderna: Byt mobil

Telenor passar nu på att rikta en skarp uppmaning till alla sina kunder, inte minst de med äldre teknik

”Telenor uppmanar därför alla att nu se över sina mobiler, luftvärmepumpar och annan uppkopplad utrustning”.

Sara Kebert, nätverksexpert på Telenor Sverige, säger i ett pressmeddelade från mobiljätten att nedstängningen av de gamla näten möjliggör bättre täckning och snabbare uppkoppling.



– När 2G och 3G stängs ner, frigörs utrymme för 5G att ge bättre täckning och snabbare uppkoppling. Samtidigt måste vi ta ansvar för att ingen hamnar i digitalt utanförskap. Vi vet att många äldre fortfarande använder telefoner som bara fungerar på 2G eller 3G och vi finns här för att hjälpa till.

Hjälp de som behöver byta mobil eller larm

Med bakgrund av den stora förändringen som komma skall bör du kontrollera mobilens nätverk. Testa säkerhet så som larm och annan nödvändig teknik du använder. Kontakta sedan din operatör om något behöver bytas till nyare teknik.

– Vår viktigaste uppgift nu är att säkerställa att alla kunder känner sig trygga och förberedda inför förändringen. Men det här klarar vi bäst tillsammans, så kolla gärna hur det ser ut för din mamma, morfar eller äldre granne, så att ingen riskerar att bli utan fungerade telefoni. I slutändan handlar det om en grundläggande trygghet: att alltid kunna nå och bli nådd, säger Sara Kebert avslutningsvis i pressmeddelandet.