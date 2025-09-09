Samsung har gått ut med viktig information till vissa av sina användare.

Samsung har meddelat att vissa mobiltelefoner inte kommer att få några nya programuppdateringar.

Tråkiga nyheter för dessa Samsung-användare – mobilerna slutar uppdateras

Modellerna som berörs är Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3 som lanserades år 2021. Telefonerna kommer fortfarande att fungera, men utan regelbundna uppdateringar som garanterar säker användning, skriver Teksiden.

Samsung varnar även personer som funderar på att köpa någon av dessa modeller, och menar att mobilerna kan komma att fungera sämre över tid.

Modellerna med längre livslängd