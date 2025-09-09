Samsung har meddelat att vissa mobiltelefoner inte kommer att få några nya programuppdateringar.
Tråkiga nyheter för dessa Samsung-användare – mobilerna slutar uppdateras
Modellerna som berörs är Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3 som lanserades år 2021. Telefonerna kommer fortfarande att fungera, men utan regelbundna uppdateringar som garanterar säker användning, skriver Teksiden.
Samsung varnar även personer som funderar på att köpa någon av dessa modeller, och menar att mobilerna kan komma att fungera sämre över tid.
Modellerna med längre livslängd
Samsung har nu etablerat ett inbytesprogram som innebär att ägare av de berörda telefonerna kan lämna in mobilen och få rabatt på de nyare modellerna. Samsung pekar bland annat ut Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 som modeller som kommer att ha en längre livslängd, med sju år av uppdateringar som utlovas.