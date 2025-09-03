Storbanken ändrar Swish-regler – från 4 september

Storbanken Swedbank kommer att ändra reglerna som berör maxgränsen för Swish – redan från och med den 4 september.

Under de senaste åren har larmen om bedrägerier avlöst varandra. Myndigheter och företag har vid upprepade tillfällen uppmanat allmänheten till vaksamhet.

Samtidigt har Sveriges banker vidtagit åtgärder för att försvåra för bedragarna, till exempel genom att införa en förbättrad process för att utfärda mobilt BankID och att sätta beloppsgränser vid betalningar.

Och när det gäller det sistnämnda väljer nu Swedbank att göra en ändring.



Maxgräns-reglerna för Swish görs om hos Swedbank

Tidigare kunde nämligen Swedbank-kunder swisha 15 000 kronor under en vecka. Men från och med den 4 september kommer systemet att se annorlunda åt. Då införs istället en dagsgräns, rapporterar Expressen.

Mer specifikt kommer standarden vara 3 000 kronor per dag i samband med privatbetalningar och 3 000 kronor per dag i samband med företagsbetalningar, vilket innebär ett totalbelopp på 6 000 kronor per dag.

Men dessa standardbelopp kan också höjas av kunden, till 10 000 kronor. Med andra ord blir det då möjligt att swisha 20 000 kronor per dag.

Därutöver behåller man möjligheten att göra en tillfällig överföring på max 100 000 kronor.



Swedbank: Vill motverka bedrägerier

Enligt storbanken gör man om systemet för att försvåra för bedragare.

”Vi ser löpande över hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster och en del i denna förändring är att motverka bedrägerier”, skriver Charlotte Nilsson, pressansvarig på Swedbank, i ett mejl till Expressen.



Samtidigt ger hon ett råd till bankkunderna:

”Vi vill uppmana våra kunder att behålla en låg beloppsgräns och i stället höja den vid behov i appen eller via internetbanken."