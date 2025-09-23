En ny Windows-uppdatering har ställt till med problem för alla Microsoft-användare.

Uppdateringen till Windows 11 ställer till med problem för alla som vill kolla på film på datorn.

Tråkiga nyheter för Microsoft-användare

Microsoft har bekräftat att uppdateringen KB5064081, som släpptes den 29 augusti, samt 24H2-uppdateringar, kan orsaka problem för både digitala tv-appar och spelare för blu-ray- och dvd-skivor, skriver PC för Alla.

Det som krånglar är drm- och hdcp-skydd i videospelare som använder Enhanced Video Renderer. Försöker man till exempel se en film ur blu-ray-biblioteket kan skärmen frysas eller bli svart, eller så möts man av ett felmeddelande om upphovsrättsskydd.