Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Microsoft

Tråkiga nyheter för Microsoft-användare

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 15:33
Genrebilder. Foto: Pexels

En ny Windows-uppdatering har ställt till med problem för alla Microsoft-användare.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Microsoft, Windows

Uppdateringen till Windows 11 ställer till med problem för alla som vill kolla på film på datorn. 

LÄS MER: Polisens uppmaning till boende här: Se er omkring i skogen

Tråkiga nyheter för Microsoft-användare 

Microsoft har bekräftat att uppdateringen KB5064081, som släpptes den 29 augusti, samt 24H2-uppdateringar, kan orsaka problem för både digitala tv-appar och spelare för blu-ray- och dvd-skivor, skriver PC för Alla

Det som krånglar är drm- och hdcp-skydd i videospelare som använder Enhanced Video Renderer. Försöker man till exempel se en film ur blu-ray-biblioteket kan skärmen frysas eller bli svart, eller så möts man av ett felmeddelande om upphovsrättsskydd.

Microsoft jobbar på en lösning i kommande uppdateringar. 

LÄS MER: Glada nyheter för svenska iPhone-användare

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:33
Nyheter
/ Teknik

Tråkiga nyheter för Microsoft-användare

Idag
10:00
Nyheter
/ Teknik

Glada nyheter för svenska iPhone-användare

Igår
22:01
Nyheter
/ Teknik

Samsung höjer priserna – så kan det slå mot din plånbok

Söndag
16:00
Nyheter
/ Teknik

Enorm prisskillnad på iPhone 17 – skiljer 10 000 kronor

Lördag
19:00
Nyheter
/ Teknik

Android-apparna förbjuds – radera direkt

Fredag
11:32
Nyheter
/ Teknik

Storbankens varning till Android-användare: Gör detta nu

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons