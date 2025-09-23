Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Iphone

Glada nyheter för svenska iPhone-användare

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 10:00
Snart kommer Apples AI på svenska.
Snart kommer Apples AI på svenska. Foto: Unsplash

Apple har sakta börjat rulla ut en efterlängtad iPhone-funktion på svenska.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämne:

Iphone

För drygt ett år sedan visade Apple upp sin stora AI-satsning Apple Intelligence för första gången.

Apple Intelligence är en samling funktioner som hjälper användaren med allt från skrivande och kommunikation till bildgenerering och research. AI-systemet körs dels lokalt på enheten och dels med hjälp av mer kraftfulla modeller från OpenAI.

Hittills har satsningen inte riktigt lyckats, då många menar att Apple ligger efter konkurrenter som Samsung och Google i mobiltelefonins AI-kapprustning.

Men Apple ger inte upp i första taget. Företaget fortsätter utveckla nya funktioner och planerar även att rulla ut tjänsten till flera länder och på flera språk.

I Sverige har Apple Intelligence funnits ett bra tag, men inte på svenska. Det ser däremot ut att förändras nu.

Foto: Unsplash

LÄS MER: Svenskar blir utan Apples nya superfunktion

Apple Intelligence på svenska

Apple har nämligen aktiverat en svensk version av Apple Intelligence i den senaste utvecklarbetan av iOS 26.1, enligt Mobil.se. Vissa utvecklare har alltså tillgång till tjänsten på svenska redan nu.

En allmänt tillgänglig beta av iOS 26.1 väntas emellertid komma lite senare, följt av en skarp lansering vid ett ännu inte angivet datum.

produktsidan bekräftar Apple att Apple Intelligence "kommer snart på svenska", så det lär inte dröja alltför länge innan samtliga iPhone-användare nås av uppdateringen.

LÄS MER: Enorm prisskillnad på iPhone 17 – skiljer 10 000 kronor

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:00
Nyheter
/ Teknik

Glada nyheter för svenska iPhone-användare

Igår
22:01
Nyheter
/ Teknik

Samsung höjer priserna – så kan det slå mot din plånbok

Söndag
16:00
Nyheter
/ Teknik

Enorm prisskillnad på iPhone 17 – skiljer 10 000 kronor

Lördag
19:00
Nyheter
/ Teknik

Android-apparna förbjuds – radera direkt

Fredag
11:32
Nyheter
/ Teknik

Storbankens varning till Android-användare: Gör detta nu

Torsdag
14:32
Nyheter
/ Teknik

Samsung-användare uppmanas: Gör detta nu

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons