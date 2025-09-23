Glada nyheter för svenska iPhone-användare

Apple har sakta börjat rulla ut en efterlängtad iPhone-funktion på svenska.

För drygt ett år sedan visade Apple upp sin stora AI-satsning Apple Intelligence för första gången.

Apple Intelligence är en samling funktioner som hjälper användaren med allt från skrivande och kommunikation till bildgenerering och research. AI-systemet körs dels lokalt på enheten och dels med hjälp av mer kraftfulla modeller från OpenAI.

Hittills har satsningen inte riktigt lyckats, då många menar att Apple ligger efter konkurrenter som Samsung och Google i mobiltelefonins AI-kapprustning.

Men Apple ger inte upp i första taget. Företaget fortsätter utveckla nya funktioner och planerar även att rulla ut tjänsten till flera länder och på flera språk.

I Sverige har Apple Intelligence funnits ett bra tag, men inte på svenska. Det ser däremot ut att förändras nu.

Foto: Unsplash

LÄS MER: Svenskar blir utan Apples nya superfunktion

Apple Intelligence på svenska

Apple har nämligen aktiverat en svensk version av Apple Intelligence i den senaste utvecklarbetan av iOS 26.1, enligt Mobil.se. Vissa utvecklare har alltså tillgång till tjänsten på svenska redan nu.

En allmänt tillgänglig beta av iOS 26.1 väntas emellertid komma lite senare, följt av en skarp lansering vid ett ännu inte angivet datum.