Nyheter24
Polisens uppmaning till boende här: Se er omkring i skogen

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 12:31
Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT & Helena Landstedt/TT

Polisen uppmanar nu allmänheten i två av Sveriges kommuner att se sig omkring i skogen.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Polisen

Flera stölder av fyrhjulingar har ägt rum i norra Sverige den senaste tiden. I augusti i år hade omkring 50 fyrhjulingar stulits, och enligt brottssamordnare Magnus Eklöf rör det sig troligtvis om organiserade ligor, skriver SVT.

Boende här uppmanas: Se er omkring i skogen

Nyligen stals en fyrhjuling i trakterna kring Lysvik i Sunne kommun, och två misstänkta har begärts häktade, rapporterar P4 Värmland. Polisen uppmanar nu boende i Sunne kommun och Hagfors kommun att se sig omkring i skogen, då det är vanligt att stulna fyrhjulingar göms där. 

– Det återkommande tillvägagångssättet är att lasta fyrhjulingen på en skåpbil, sedan köra ut den i skogen och gömma den, säger ordningspolisen Tomas Braneby till kanalen. 

Det ska du göra om du ser en fyrhjuling i skogen

Skulle man se en fyrhjuling i skogen bör man kontakta 114 14, poängterar Braneby. Han menar även att fyrhjulingarna ofta är väldigt bra gömda. 

– De kan vara täckta med grön pressenning eller granar, säger han. 

