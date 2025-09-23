Polisens uppmaning till boende här: Se er omkring i skogen

Polisen uppmanar nu allmänheten i två av Sveriges kommuner att se sig omkring i skogen.

Flera stölder av fyrhjulingar har ägt rum i norra Sverige den senaste tiden. I augusti i år hade omkring 50 fyrhjulingar stulits, och enligt brottssamordnare Magnus Eklöf rör det sig troligtvis om organiserade ligor, skriver SVT.

Boende här uppmanas: Se er omkring i skogen

Nyligen stals en fyrhjuling i trakterna kring Lysvik i Sunne kommun, och två misstänkta har begärts häktade, rapporterar P4 Värmland. Polisen uppmanar nu boende i Sunne kommun och Hagfors kommun att se sig omkring i skogen, då det är vanligt att stulna fyrhjulingar göms där.

– Det återkommande tillvägagångssättet är att lasta fyrhjulingen på en skåpbil, sedan köra ut den i skogen och gömma den, säger ordningspolisen Tomas Braneby till kanalen.

Det ska du göra om du ser en fyrhjuling i skogen

Skulle man se en fyrhjuling i skogen bör man kontakta 114 14, poängterar Braneby. Han menar även att fyrhjulingarna ofta är väldigt bra gömda.