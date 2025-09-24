Power lanserar egen mobiltelefon

Det blir två modeller: Cepter Nivo A1 och Nivo V2. Den förstnämnda varianten kommer att säljas för 1 390 kronor medan den lite större Nivo V2 kommer gå för 1 999 kronor.

Power: "Vi längtar"

– Vi ser verkligen fram emot lanseringen av Cepter Mobil. Den har kommit till genom ett samarbete mellan våra nordiska marknader för att skapa en enkel smartphone för de kunder som efterfrågar just det. Och det är faktiskt många som gör det. Cepter-telefonerna är entry level-modeller som levererar det man behöver till ett riktigt bra pris, och vi längtar efter att få in dem i butikerna, säger Pedram Naderi, försäljningschef för Telecom på Power.