Power lanserar egen mobiltelefon

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 11:55
Uppdaterad: 24 sep. 2025, kl. 11:59
Power satsar på egna mobiltelefoner.
Power satsar på egna mobiltelefoner. Foto: Jessica Gow/TT / Unsplash

Power lanserar två egna mobiltelefoner i budgetklassen.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

power

Den 1 oktober lanserar elektronikkedjan två mobiltelefoner under varumärket Cepter Mobil, bekräftar företaget för Nyheter24.

Det blir två modeller: Cepter Nivo A1 och Nivo V2. Den förstnämnda varianten kommer att säljas för 1 390 kronor medan den lite större Nivo V2 kommer gå för 1 999 kronor.

Power: "Vi längtar"

Mobiltelefonerna kommer att finnas tillgängliga i alla nordiska Power-butiker från och med nästa månad.

– Vi ser verkligen fram emot lanseringen av Cepter Mobil. Den har kommit till genom ett samarbete mellan våra nordiska marknader för att skapa en enkel smartphone för de kunder som efterfrågar just det. Och det är faktiskt många som gör det. Cepter-telefonerna är entry level-modeller som levererar det man behöver till ett riktigt bra pris, och vi längtar efter att få in dem i butikerna, säger Pedram Naderi, försäljningschef för Telecom på Power.

Powers varumärke Cepter har funnits längre, med produkter inom bland annat gaming, laptops och surfplattor.

Specifikationer

Cepter Nivo A1:

  • Nettverk: 4G
  • OS: Android
  • Chipset: Unisoc
  • Skjerm: 6,7’ IPS LCD 90Hz
  • Batteri: 5000 mAh
  • Minne: 4 RAM, 64 GB lagringsplass
  • Dual-SIM + MicroSD (1TB)
  • Hovedkamera: 8M+0.08M

Cepter Nivo V2:

  • Nettverk: 4G
  • OS: Android
  • Chipset: Unisoc
  • Skjerm: 6,7’ IPS LCD 120Hz
  • Batteri: 5000 mAh
  • Minne: 8/12GB RAM, 256 GB lagringsplass
  • Dual-SIM + MicroSD (1TB)
  • Hovedkamera: 50M + 2M + AI Cam

Källa: Tek.no

Senaste nytt
