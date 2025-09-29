Varning: Klicka inte på hemsidan – toppar Google just nu

En ny bedräglig hemsida har tagit över Google Discover-flödet under de senaste dagarna.

Förra veckan publicerade Nyheter24 en granskning som visade att Google under det gångna året har hänvisat hundratusentals svenskar till fem bedrägliga och potentiellt skadliga hemsidor via Google Discover, det nyhetsflöde som dyker upp när man sveper till höger på hemskärmen på Android-telefoner.

Sajterna låg på domäner som tidigare ägts av svenska företag och organisationer. De innehöll mängder av AI-genererade artiklar, utan källor och på slarvigt designade hemsidor.

Kort efter att de försvunnit från Discover förlorade samtliga sajter sitt säkerhetscertifikat, vilket triggade en varning i webbläsaren som sa att de var osäkra att besöka.

Vid publicering förra veckan var inga andra bedrägliga sidor synliga i flödet. Google uppgav då att de hela tiden arbetar för att hålla spamsidorna borta från både Discover och vanliga sökresultat.

Men i helgen, för första gången på flera månader, dök en ny spamsajt dykt upp – och den har gjort succé.

Gå inte in på scandicave.se

Hemsidan i fråga är scandicave.se och har varit den enskilt mest lästa sajten på Google Discover under de senaste 96 timmarna – framför nyhetsmedier som Aftonbladet, SVT och Svenska Dagbladet. Detta enligt färska siffror från mätverktyget Discover Snoop som Nyheter24 har tagit del av.

Precis som artiklarna i Nyheter24:s granskning från förra veckan är Scandicave fylld med AI-genererade artiklar av låg kvalitet, utan källor och utan information om vem som står bakom innehållet.

Några av de mest lästa artiklarna har, likt tidigare exempel, okonventionellt formulerade rubriker:

"Varken vinäger eller aktivt syre: det enkla tricket för att få kökskaklen att glänsa på mindre än 15 minuter"

"De berömda 2-euromynten ”med S” går åt som smör i solsken på auktioner, 115 000 € när klubban faller"

"Överföringar stoppas från och med den 1 oktober: bankkunder som inte aktiverar denna funktion kommer att få böter"

Startisdan på scandicave.se. Foto: Skärmavbild/scandicave.se

Experten: "Pinsamt"

Mediaexperten Peter Mackhé tror att avsikten bakom hemsidan är att först dra stora mängder trafik och sedan fiska efter information eller omdirigera läsaren till skadliga destinationer, även om det inte går att säga med total säkerhet.

Han förvånas över att Google kan låta sajter som scandicave.se synas i nyhetsflöden och sökresultat.

– Det borde finnas något slags filter för att inte bara släppa igenom det hur som helst. Jag tycker det är pinsamt, säger han och tillägger:

– Alla hemsidor som är suspekta som denna skulle jag undvika att besöka.

Tidigare sajter med liknande uppbyggnad har, efter runt en månad, försvunnit från Google-flödet och sedan tappat sitt säkerhetscertifikat, vilket triggat en varning i webbläsaren. Sannolikt kommer samma sak att hända scandicave.se.

Varningen som visas på manoskoservice.se, en av sajterna som likt scandicave.se kapats och använts för SEO-spam. Foto: Skärmavbild/manoskoservice.se

Att artiklarna på dessa sajter saknar källor och är skrivna med AI är också viktigt för dig som läsare att ha i åtanke – informationen som anges är inte att lita på.



Scandicaves tidigare ägare: "Jag bryr mig inte"

Scandicave, vars gamla domän har kapats, är ett numera nedlagt företag som tillverkade vinkylar och andra lagringsskåp för vin i Stockholm.

När Nyheter24 når Scandicaves tidigare ägare Klas Björkman på telefon säger han att företaget lades ner för ett och ett halvt år sedan och att han själv är pensionerad.

Han påstår sig ha lagt ner hemsidan scandicave.se i samband med att verksamheten avvecklades. När Klas Björkman får reda på att den nu används i bedrägliga syften är reaktionen ljummen.

– Jag bryr mig inte om det företaget längre, jag har lagt det bakom mig.