Skomakeriets hemsida kapades – bluffsajten toppade Google: "Rysningar"

Mano Skomakeri i centrala Stockholm fick sin hemsida kapad – och plötsligt var deras gamla webbplats förvandlad till en spam-blogg med hundratusentals svenska läsare.

– Det är lite läskigt, säger en anställd på skomakeriet.

Nyligen kunde Nyheter24 avslöja att Google under perioden 1 september 2024 till 1 september 2025 har hänvisat hundratusentals svenskar till bedrägliga och potentiellt skadliga hemsidor via nyhetsflödet Google Discover.

På hemsidorna finns artiklar som saknar källor och är av låg kvalitet, sannolikt AI-genererade. Det anges ingen information om vem eller vilka som står bakom publiceringarna, det finns inga kontaktuppgifter och webbsidorna verkar snabbt ihopkastade.

Totalt har Nyheter24 identifierat fem av dessa bedrägliga hemsidor som alla fått stor synlighet i nyhetsflödet. Hemsidorna körs på utgångna domäner som kapats av den okända aktören bakom kampanjen. Domänerna har tidigare tillhört diverse svenska företag och organisationer.

Ett av företagen är Mano Skoservice på Riddargatan i centrala Stockholm.

Läs granskningen i sin helhet här: Skadliga sajter toppade Google – hundratusentals svenskar drabbade



Mano Skomakeri blev en spam-blogg

Skomakeriets tidigare hemsida manoskoservice.se hade totalt 66 artiklar synliga i Google Discover-flödet från 31 januari till 19 februari i år, enligt Nyheter24:s mätverktyg.

Hemsidan såg under perioden inte alls ut som den av ett skomakeri.

Startsidan på manoskoservice.se den 10 februari 2025. Foto: Skärmavbild/Internet Archive

Vissa av artiklarna som publicerades på hemsidan syntes för hundratusentals svenskar i Google Discover-flödet och har sannolikt, enligt experter som Nyheter24 talat med, använts för bedrägliga ändamål.

Mano Skomakeri: "Fick rysningar"

Allt pågick bakom ryggen på Mano Skomakeri själva – som fram tills nu har haft den kapade .se-domänen länkad både på sin Facebook-sida och Google Maps.

Visste ni om det här?

– Nej, det visste vi inte. Det är inget vi har hört från någon kund eller så. Det är lite läskigt. Det känns också konstigt att de ens kan få tag på domänen. Varför ville de ens ha den från början?, säger en anställd på Mano Skomakeri som vill förbli anonym.



Hur kändes det nu när ni fick reda på det?

– Vi blev rädda att vi skulle tappa kunder i och med att den gamla domänen var länkad på Facebook fortfarande. Och så fort man hör ordet bedrägeri får man ju lite rysningar.

Vid tidpunkten för publicering visar manoskoservice.se fortfarande en varning om att hemsidans anslutning är osäker och inte bör besökas.

Mano Skoservice på Östermalm i Stockholm. Foto: Privat

Försökte köpa domänen igen – gick inte

Mano Skomakeri slutade använda sin .se-domän 2022 och lät den då löpa ut. Men nyligen försökte de sätta upp den igen, ett försök som inte var framgångsrikt.

– Vi försökte köpa tillbaka domänen för några månader sedan och det gick inte. Så vi tog .com istället.

Efter detta vill skomakeriet ta kontroll över båda domänerna som är kopplade till deras varumärke, så att något liknande inte inträffar i framtiden.