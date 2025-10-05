Hjälp mormor före 1/12 – checklistan innan 3G-nätet släcks

I december 2025 upphör svenska operatörers frekvenstillstånd som används för de äldre mobilnäten 2G och 3G – något Nyheter24 rapporterat löpande om.
Bara Telia avviker på den svenska marknaden: de planerar att hålla sitt 2G-nät i drift fram till slutet av 2027.
Från 2026 och framåt kommer de tillgängliga frekvenserna användas för 4G och 5G istället. Bakom beslutet finns en dalande efterfrågan på den äldre tekniken, och en vilja att gå över till mer robusta och moderna mobilnät.
Utrustning som kan sluta fungera utan 2G/3G
Exempel på utrustning som kan sluta fungera:
- Äldre mobiler
- Datorer och surfplattor med plats för SIM-kort
- Routrar och USB-donglar
- Olika typer av larm
- Trygghetstelefoner
Det är inte omöjligt att äldre, som i regel inte är lika uppdaterade på teknikfronten, kan gå miste om viktig information kopplat till avvecklandet av näten. Det är därför viktigt att man som anhörig hjälper sina äldre släktingar och ser till att de har läget – och utrustningen – under kontroll.
Familjens checklista - så hjälper du äldre
- Kolla mobilens nätstöd – behöver den bytas?
Öppna inställningarna och säkerställ att telefonen stöder både 4G och VoLTE (röstsamtal över 4G). Hittar du inte VoLTE i menyn, eller om modellen är mycket gammal, då är det dags att byta mobil.
- Är VoLTE/wifi-samtal avslaget? Slå på!
På många mobiler är VoLTE påslaget. I andra fall kan du aktivera det i Inställningar → Mobilnätverk → Röst & data (4G/VoLTE). Wifi-samtal kan också hjälpa inomhus.
- Är du osäker? Ring operatören
Ett samtal räcker för att få besked om din släktings mobil, abonnemang och simkort klarar 4G/VoLTE. Gör den inte det? Då kan operatörerna komma med tips på enklare mobiltelefoner som stöder 4G.
- Glöm inte de övriga hemprylarna
Det är inte bara mobiler som är i riskzonen, som sagt. Glöm inte dubbelkolla hur annan utrustning står sig.
- Glöm inte bort: Olika datum gäller för olika operatörer
Vilken operatör din seniora släkting har kan spela stor roll i det här fallet. Tele2 och Telenor stänger ner 2G-nätet och det kvarvarande 3G-nätet den 1 december. Telia kommer stänga ner sitt 3G-nät under 2025 – men behålla 2G ända fram till 2027.