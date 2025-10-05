Hjälp mormor före 1/12 – checklistan innan 3G-nätet släcks

I december avvecklar flera operatörer 2G-nätet och det som finns kvar av 3G-nätet. Innan dess måste gammal utrustning ses över – och du som anhörig kan behöva hjälpa äldre i din närhet.

I december 2025 upphör svenska operatörers frekvenstillstånd som används för de äldre mobilnäten 2G och 3G – något Nyheter24 rapporterat löpande om.

Bara Telia avviker på den svenska marknaden: de planerar att hålla sitt 2G-nät i drift fram till slutet av 2027.

Från 2026 och framåt kommer de tillgängliga frekvenserna användas för 4G och 5G istället. Bakom beslutet finns en dalande efterfrågan på den äldre tekniken, och en vilja att gå över till mer robusta och moderna mobilnät.

Utrustning som kan sluta fungera utan 2G/3G

Exempel på utrustning som kan sluta fungera:

Äldre mobiler

Datorer och surfplattor med plats för SIM-kort

Routrar och USB-donglar

Olika typer av larm

Trygghetstelefoner

Det är inte omöjligt att äldre, som i regel inte är lika uppdaterade på teknikfronten, kan gå miste om viktig information kopplat till avvecklandet av näten. Det är därför viktigt att man som anhörig hjälper sina äldre släktingar och ser till att de har läget – och utrustningen – under kontroll.

Foto: Jessica Gow/TT

Familjens checklista - så hjälper du äldre