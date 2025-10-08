Google ändras för alla svenskar i dag – så påverkas du

Google börjar i dag rulla ut den nya funktionen "AI-läget" i Sverige. Här är detaljerna.

Tidigare i år lanserade Google AI Overviews i Sverige, något som få kan ha missat. På nästan alla sökfrågor dyker nu en liten sammanfattning av svaret upp högst upp i sökresultaten.

Nu lanserar Google nästa version, som tar AI-sökandet ett steg längre.

Foto: Unsplash

Det här är Googles AI-läge

I ett pressmeddelande meddelar Google att de från och med i dag, den 8 oktober, börjar rulla ut det så kallade AI-läget.

Annons

I stället för att bara få ett svar kan du som googlar nu ställa följdfrågor direkt i webbläsaren, ungefär som att interagera med ChatGPT eller Googles egna Gemini. Alla svar du får när du har AI-läget aktiverat är grundade i källor från webben.

"AI-läget är ett nytt, intuitivt sätt att svara på dina mest komplexa frågor i flera delar och för följdfrågor i Sök, och stilla din nyfikenhet på ett mer omfattande sätt. Med en anpassad version av våra avancerade Gemini-modeller för Sök kan du ställa nyanserade frågor som tidigare hade krävt flera sökningar", skriver Google i pressmeddelandet.

AI-modellerna bakom svaren delar upp din komplexa fråga i underämnen och utfärdar sedan en mängd sökfrågor åt dig samtidigt.

AI-läget är multimodalt, vilket innebär att du kan söka med text, röst och bilder.

Så kommer du åt Googles nya AI-läge

Den nya funktionen börjar rullas ut på svenska i dag, tillsammans med 36 nya språk och i nära 50 nya länder, inklusive Sverige.