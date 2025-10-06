Nyheter24
Två Gmail-funktioner försvinner i januari 2026

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 10:29
Genrebilder. Foto: Pexels

Två Gmail-funktioner försvinner i januari 2026.

Alice Adler
Reporter
Reporter

Google har meddelat att de kommer att ta bort två funktioner i Gmail redan i januari 2026. 

Två Gmail-funktioner försvinner 2026

Funktionerna som försvinner är Gmailify och stöd för POP-protokollet. 

Gmailify lanserades 2016 och innebär att det är möjligt att koppla externa mejlkonton, så som Outlook, till Gmail. Denna funktionen slopas nu, och även möjligheten att hämta mejl från andra konton via POP försvinner. 

Google hänvisar istället till IMAP som stöds av de flesta leverantörer. 

Påverkar endast framtida mejl 

Att Gmailify och stöd för POP-protokollet försvinner påverkar endast framtida mejl. Mejl som redan är synkade kommer att ligga kvar, och externa konton kommer fortfarande att kunna användas i Gmail-appen, men endast via IMAP. 

