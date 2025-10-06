Två Gmail-funktioner försvinner i januari 2026.

Två Gmail-funktioner försvinner 2026
Funktionerna som försvinner är Gmailify och stöd för POP-protokollet.
Gmailify lanserades 2016 och innebär att det är möjligt att koppla externa mejlkonton, så som Outlook, till Gmail. Denna funktionen slopas nu, och även möjligheten att hämta mejl från andra konton via POP försvinner.
Google hänvisar istället till IMAP som stöds av de flesta leverantörer.
Påverkar endast framtida mejl
Att Gmailify och stöd för POP-protokollet försvinner påverkar endast framtida mejl. Mejl som redan är synkade kommer att ligga kvar, och externa konton kommer fortfarande att kunna användas i Gmail-appen, men endast via IMAP.