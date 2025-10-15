Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Porr

Då kommer "vuxen"-versionen av ChatGPT

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 08:59
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 14:34
ChatGPT och grundaren Sam Altman.
Sam Altman, vd för Open AI, ser möjligheterna till en ytterligare version av företagets AI-tjänst Chat GPT framför sig i framtiden. Foto: Kiichiro Sato/AP/TT & Jose Luis Magana/AP/TT

Vuxna ChatGPT-användare kan snart få tillgång till en mindre censurerad version av tjänsten, som bland annat tillåter erotik.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Porr, Självmord, USA

Sam Altman, vd för Open AI, som ligger bakom ChatGPT, skriver på X att företaget planerar för en mer ”vuxen” version av tjänsten framåt.

Sam Altman vill tillåta erotik för ChatGPT-användare

Bland annat nämner Altman uttryckligen att erotik ska tillåtas för verifierade vuxna användare. Exakt vad ”erotik” i sammanhanget innebär förklarar Altman inte vidare i sitt inlägg. 40-åringen har själv tidigare försvarat företagets beslut att inte ”skapa sexbotar”, något som exempelvis Elon Musks AI-bolag XAI tillåter.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Det finns andra, mer ljusskygga, AI-tjänster som redan i dag låter användare skapa erotik och porr – inte sällan med riktiga människors utseende. Problem med så kallade deepfakes av kändisar, eller någon annan som en användare vill se naken, är kända sedan tidigare och många techföretag har kritiserats för att göra för lite på området.

MISSA INTE: Kan du hitta buggen? Då kan du bli 48 miljoner kronor rikare

Foto: Katie Adkins/AP/TT
Foto: Katie Adkins/AP/TT

ChatGPT har anklagats vara en risk för de som inte mår bra

I sitt inlägg säger Altman, utan att hänvisa till något, att företaget nu fått bukt på problemen i ChatGPT som riskerat att skada användare med ”mental ohälsa”. Restriktionerna som införts, menar Altman, har dock gjort Chat GPT ”mindre användbart”.

AI-tjänsten har tidigare anklagats för att vara väl frikostig i sina svar och råd till användare, något som lett till farliga situationer för de som inte mår bra. I USA har föräldrarna till en 16-åring som tog sitt liv dragit Open AI inför rätta efter att, ChatGPT , enligt dem, ”hjälpt” deras barn att begå självmord.

Ändringarna som planeras för ChatGPT ska införas i december, enligt Altmans uttalande.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:59
Nyheter
/ Teknik

Då kommer "vuxen"-versionen av ChatGPT

Måndag
21:31
Nyheter
/ Teknik

Kan du hitta buggen? Då kan du bli 48 miljoner kronor rikare

Måndag
12:31
Nyheter
/ Teknik

Microsoft varnar för två funktioner – gör din dator slö

Söndag
20:30
Nyheter
/ Teknik

Därför ska du alltid sätta mobilen på flygplansläge – enligt piloten

Söndag
17:30
Nyheter
/ Teknik

Lyxiga Samsung-TV:n kostar 60 000 – vi har testat

Torsdag
15:00
Nyheter
/ Teknik

BankID: Gör detta inför 10 oktober

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons