Då kommer "vuxen"-versionen av ChatGPT

Vuxna ChatGPT-användare kan snart få tillgång till en mindre censurerad version av tjänsten, som bland annat tillåter erotik.

Sam Altman, vd för Open AI, som ligger bakom ChatGPT, skriver på X att företaget planerar för en mer ”vuxen” version av tjänsten framåt.

Sam Altman vill tillåta erotik för ChatGPT-användare

Bland annat nämner Altman uttryckligen att erotik ska tillåtas för verifierade vuxna användare. Exakt vad ”erotik” i sammanhanget innebär förklarar Altman inte vidare i sitt inlägg. 40-åringen har själv tidigare försvarat företagets beslut att inte ”skapa sexbotar”, något som exempelvis Elon Musks AI-bolag XAI tillåter.

Det finns andra, mer ljusskygga, AI-tjänster som redan i dag låter användare skapa erotik och porr – inte sällan med riktiga människors utseende. Problem med så kallade deepfakes av kändisar, eller någon annan som en användare vill se naken, är kända sedan tidigare och många techföretag har kritiserats för att göra för lite på området.

Foto: Katie Adkins/AP/TT

ChatGPT har anklagats vara en risk för de som inte mår bra

I sitt inlägg säger Altman, utan att hänvisa till något, att företaget nu fått bukt på problemen i ChatGPT som riskerat att skada användare med ”mental ohälsa”. Restriktionerna som införts, menar Altman, har dock gjort Chat GPT ”mindre användbart”.

AI-tjänsten har tidigare anklagats för att vara väl frikostig i sina svar och råd till användare, något som lett till farliga situationer för de som inte mår bra. I USA har föräldrarna till en 16-åring som tog sitt liv dragit Open AI inför rätta efter att, ChatGPT , enligt dem, ”hjälpt” deras barn att begå självmord.