Stort cyberstrul världen över – flera företag drabbade

Publicerad: 20 okt. 2025, kl. 10:18
Uppdaterad: 20 okt. 2025, kl. 10:32
Stort cyberstrul världen över – flera företag drabbade. Foto: Damian Dovarganes/TT/Jessica Gow/TT

Det är just nu tekniska problem för flera av världens största appar och internettjänster i hela världen.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Just nu pågår det ett stort cyberstrul världen över och flera av världens största appar och internettjänster ska ha tekniska problem, enligt Independent.

Bland annat ska Roblox, Snapchat, Duolingo, Canva och Fortnite påverkas av strulet, skriver Aftonbladet.

Problem hos Amazon Web Service

Anledningen till det tekniska strulet ska vara ett problem hos hos Amazon Web Service, vars infrastruktur är en grund till många delar av det moderna internet, enligt Independent.

Amazon bekräftar att de har problem i sina anläggningar i norra Virginia.

”Vi arbetar aktivt med att både åtgärda problemet och förstå grundorsaken”, skriver företaget.

Ännu saknas en prognos för när problemet kan vara lös.

Foto: Jessica Gow/TT

