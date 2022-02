Det var i mars förra året som en 19-årig student, som gått under namnet JC, i New England plötsligt insjuknade efter att ha ätit matrester bestående av ris, kyckling och nudlar.

Förutom att spy och plågas av en svår smärta i magen noterade vårdpersonal en rad oroväckande symtom hos den unge mannen, rapporterar The Independent.

Studenten drabbades av organsvikt

Läkaren Bernard Hsu berättar nu om det udda fallet, som bland annat omskrivits i The New England Journal of Medicine. I en Youtube-video uppger Hsu att studenten, väl på sjukhus, fick svåra problem med sin andning – och utslag.

– Läkarna började notera utslag bestående av små prickar som utvecklades över hela hans kropp, säger han, enligt The Independent.

Kort därpå drabbades 19-åringen av organsvikt och han skickades därför till ett annat sjukhus med större resurser.

Hade drabbats av meningokocker

Väl där kunde fler blod- och urinprover göras, vilket ledde till att man kunde diagnostisera studenten med hjärnhinneinflammation orsakad av bakteriegruppen meningokocker.

Infektionen var så pass långt gången att han, enligt The Independent, tvingades amputera bägge sina ben och alla sina tio fingrar.

Bakterierna tros ha funnits i matresterna

Bernard Hsu, och andra läkare som studerat fallet, konstaterar att studenten sannolikt fått i sig meningokockerna via matresterna han ätit.

Ett av tecknen på detta är att 19-åringens rumskamrat insjuknade efter att ha ätit av matresterna, men då med betydligt mildare symtom. Det visade sig då att rumskamraten, i motsats till 19-åringen, var fullt vaccinerad mot meningokocker, enligt The Independent.