BBC återupptar arbetet i Ryssland

Bolaget avbröt i fredags allt journalistiskt arbete i landet, med hänvisning till den nya lag som hotar medier med fängelse om de publicerar "medvetet falsk information" om de ryska styrkorna.

Men fyra dagar senare meddelar BBC att de "efter noga överväganden" återvänder till arbetet för att kunna rapportera inifrån Ryssland.

"Vi vill rapportera denna viktiga del av berättelsen, oberoende och opartiskt", skriver BBC i ett uttalande.

Många medier har lämnat Ryssland helt sedan den nya lagen annonserades, bland annat SVT. Under tisdag uppgav The New York Times att även de lämnar Ryssland, för sina medarbetares säkerhet.