Anklagelser om rysk kemvapenattack utreds

Ukrainska försvarare hävdade sent på måndagskvällen att ryska styrkor med hjälp av drönare satt in kemiska vapen mot ukrainska styrkor tidigare under dagen. Offer uppger att de drabbats av andningssvårigheter och spasmer.

Enligt tankesmedjan ISW kom uppgifterna samma dag som en talesperson för separatiststyrkorna i Donetsk sagt att ryska kemstyrkor skulle försöka att "röka ut" de ukrainska försvararna från stålverket Azovstal i staden till följd av svårigheterna med att storma anläggningen.

Storbritanniens utrikesminister Liz Truss säger att man arbetar snabbt med olika partners för att bekräfta uppgifterna, och tillägger i ett Twitterinlägg att "allt användande av sådana vapen skulle var en oansvarig eskalering av konflikten" och att britterna kommer att hålla den ryske presidenten Vladimir Putin och hans regim ansvarig.

Australiens utrikesminister Marise Payne säger att Australien också arbetar med att verifiera uppgifterna, och säger sig vara djupt oroad över dem

— Om de bekräftas kommer det att vara ett ytterligare grovt brott mot internationell rätt, en ytterligare indikation på president Putin och Rysslands kränkningar av varje enskild värdering och varje enskild aspekt av den rättsbaserade globala ordningen, säger hon enligt ABC News.